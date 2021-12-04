"نادر" صوت عذب حفظ القرآن وعمره 11 عاما ويجيد تقليد أصوات كبار القراء.. لايف

تظل مصر دائما هى منشأ، وأرض قراء القرآن الكريم الذين يجوبون كل أنحاء العالم لإمتاع المسلمين فى مشارق الأرض ومغاربها بآيات من الذكر الحكيم وقدم "اليوم السابع "هؤلاء الذين سيكون لهم مستقبل كبير فى قراءة القرآن الكريم الشيخ "نادر حمدي"، وهو طالب بالثانوية العامة من قرية دكران بمركز ابوتيج بمحافظة اسيوط بدأ فى حفظ القرآن الكريم منذ نعومة أظافره حتى تمكن من ختم احفظ القرآن الكريم كاملا، وعمره 11 عاما.

وأوضح نادر، أن أمنية جده رحمة الله عليه والذى كان حافظا للقرآن الكريم أن يستمر الحفظ فى نسله ونسل أبنائه وهو ما تحقيقه على يده حيث اتم حفظ كتاب الله وهو فى سن صغير.

وقال الشيخ نادر أن مثله الأعلى عدد من القراء ومشاهير القراء رأسهم القارئ الطبيب أحمد نعينع وهو يحب أن يقرأ بطريقته فى أى مناسبة ومن المشايخ الذى يحبهم أيضا الشيخ الطاروطى، ويقوم بتقليد صوته وعدد من المشايخ الآخرين.

ووجه الشيخ نادر خلال البث المباشر الشكر لكل من ساندوه، ووقفوا فى مشوار حفظه للقرآن الكريم، وعلى رأسهم الشيخ منصور خلف وهو من اول وضعه على هذا الطريق والشيخ شعبان محمد عليان والشيخ أحمد جلال كامل الحاوى والشيخ صالح ابو الريش وعدد كبير من المشايخ حتى لا انسى أحد.