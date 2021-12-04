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موسيقار الجركن مداح النبى.. عماد فنان مواويل فى مدح الرسول بالمنيا.. لايف وصور

السبت، 04 ديسمبر 2021 04:46 م
موسيقار الجركن مداح النبى.. عماد فنان مواويل فى مدح الرسول بالمنيا.. لايف وصور عماد فنان مواويل فى مدح الرسول بالمنيا
المنيا -حسن عبد الغفار

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قدم تليفزيون"اليوم السابع"، بثا مباشرا ، مع عماد جابر رزق الله أحد الفنانين الشعبيين التلقائيين بمحافظة المنيا ، والذين حباهم الله بوهبة الارتجال والصوت الجميل ، رغم ضيق إمكاناته حيث أن كل أدواته جركن ودست وهو اناء مصنوع من الألومنيوم يقوم بالعزف عليهم أثناء أداءه .

ورغم أن عماد قبطى إلا أنه يعشق مدح الرسول فهو دائما عندما يقيم اى حفله صغيره او كبيرة أو يشارك أحد يبدأ بمدح الرسول ثم يبدأ المواويل والعجيب أن عماد لا يحفظ ما يقوله من مواويل وخاصة أنه دائم الارتجال .

وقال عماد جابر بدأت العمل الفنى منذ أن كان عمرى 15 سنه وانا أدندن بأى شىء أمامى ،واصبح الحرمين أو الدست علامة مميزه لى فى فنى الذى أقدمه للجمهور واتمنى أن يصل فنى إلى كل الناس خاصة أن كل من يسمعنى يثنى على ادائى بل يشجعنى .

ولفت قائلا شاركت مكرم المنياوي فى إحدى الحفلات فى دير السيده العذراء وكذلك أبناءه ماهر وعيسى وهم فنانون رائعون ويستحقون الإشادة والتقدير .

وقال: لا اكتب كلمات المواويل ولا احفظها ابدا لكن كل عملى ارتجال وانا جالس ، كما أن لى فى حب النبى مواويل واعشق مدح النبى لأننا تربينا بين اهلنا وليس بيننا سوى المحبة والاحترام .

عماد فنان مواويل فى مدح الرسول بالمنيا (2)
 

 

عماد فنان مواويل فى مدح الرسول بالمنيا (3)
 

 

عماد فنان مواويل فى مدح الرسول بالمنيا (4)
 

 

عماد فنان مواويل فى مدح الرسول بالمنيا (5)
 

 

عماد فنان مواويل فى مدح الرسول بالمنيا (6)
 

 

عماد فنان مواويل فى مدح الرسول بالمنيا (8)
 

 

عماد فنان مواويل فى مدح الرسول بالمنيا (9)
 

 

عماد فنان مواويل فى مدح الرسول بالمنيا (10)
 

 

عماد فنان مواويل فى مدح الرسول بالمنيا (11)
 

 

عماد فنان مواويل فى مدح الرسول بالمنيا (12)
 

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