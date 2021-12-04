مطار الغردقة يستقبل اليوم 133 رحلة تقل على متنها 13 ألف سائح

البحر الأحمر- عماد عرفة

يستقبل مطار الغردقة الدولى، اليوم السبت، 133 رحلة طيران دولية وداخلية، تقل على متنها قرابة 13 ألف سائح من عدة جنسيات مختلفة، حيث يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة على الوافدين بدقة شديدة قبل دخولهم.

وأكد مصدر من مطار الغردقة الدولى، أن جداول الرحلات اليوم الوافدة من الدول المختلفة توضح وصول 133 رحلة طيران مختلفة من جنسيات مختلفة على رأسها الجنسية الروسية، والأكرانية والألمانية والتشيكية والبولندية وعدد من الجنسيات الأخرى المختلفة.

وأضاف المصدر، لـ"اليوم السابع"، أن الجهات المختصة ورجال الحجر الصحى يقومون بتنفيذ وتطبيق الإجراءات الاحترازية بدقة شديدة بمجرد وصول السائح لمهبط المطار تتم عمليات التعقيم والمرور على الكاميرات الحرارية، والتأكد من تحيل الـpcr وكذلك تعقيم الحقائب.