اليوم السابع
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أكرم القصاص
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مدير مرور القليوبية يجرى حركة تنقلات محدودة لرؤساء الوحدات.. تعرف عليها

السبت، 04 ديسمبر 2021 03:36 م
مدير مرور القليوبية يجرى حركة تنقلات محدودة لرؤساء الوحدات.. تعرف عليها عمليات المرور
القليوبية- فريق المحافظات

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أجرى اللواء أمجد محفوظ مدير مرور القليوبية، حركة تنقلات محدودة بين رؤساء وحدات المرور بمراكز المحافظة، وذلك بعد العرض على اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية.
 
وتضمنت الحركة نقل الرائد هاني حجازي رئيسا لوحدة مرور الخانكة، والرائد روبير رضا رئيسا لوحدة مرور عرب جهينة بشبين القناطر، ونقل النقيب امين أبو زيد رئيسا لوحدة الفحص بمرور العرب، والنقيب وليد بشير رئيس فحص بمرور شبرا الخيمة، والنقيب ربيع صلاح رئيسا لوحدة مرور قليوب، النقيب أحمد عبدالباقى رئيس مرور القناطر الخيرية، النقيب محمد شداد رئيسا لوحدة مرور طوخ، النقيب محمود العيلة رئيس الفحص بمرور بنها.
 
كما تم تجديد الثقة لكل من المقدم مصطفى عطية رئيس مرور بنها، والمقدم محمد النوتى رئيسا لوحدة مرور شبرا الخيمة، الرائد محمد محروس رئيسا لوحدة مرور شبين القناطر، والرائد محمد السيسي رئيسا مرور العبور.
 
 

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