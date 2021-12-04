"محمود" ألقته أمه فى الشارع لتتزوج..تفاصيل نقله لدار رعاية بالشرقية (فيديو)

الشرقية- إيمان مهنى

قدم تلفزيون "اليوم السابع"، بثا مباشرا من داخل دار رعاية البنين بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، التي استقبلت الطفل محمود المعروف إعلاميا بـ"الطفل الباكى".

وقال أيمن العطار مدير وحدة حماية الطفل بالشرقية، إنه فور تلقيه بلاغا باستقبال دار رعاية البنين بالزقازيق للطفل محمود عبدالرحيم، توجه بفريق رعاية نفسية، لمتابعة محمود و الاطمئنان علية وتقديم الدعم النفسي له، مضيفا أن الدار وفرت له كل الرعاية الصحية اللازمة ، حيث اجري جراحة الزائدة منذ أيام و يعاني من مشاكل بالركبة قيد العلاج .

وأضافت عزة فرج مسئول حماية الطفل، إنها أجرت جلسة دعم نفسي للطفل، وسيتم متابعته نفسيا من خلال متخصصين .

يذكر أنه بدأت واقعة الطفل بأنه كان يعيش مع والده بعد انفصاله عن والدته، إلى أن توفى والده منذ حوالي 7 سنوات وحينها كان يبلغ من العمر 3 سنوات، ذهب شقيق والده ليقوم بتسليمه لأمه بعد وفاة الأب، ولكنها رفضت استلامه .