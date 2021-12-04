محافظ جنوب سيناء يشهد ختام منافسات كأس العالم للبلياردو في شرم الشيخ.. صور

جنوب سيناء ياسر عامر

شهد اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، مساء اليوم السبت، ختام بطولة كأس العالم للبلياردو والمقامة بمدينة شرم الشيخ بمشاركة 150 لاعبا ولاعبة، يمثلون 22 دولة على مستوى العالم، بحضور الكاتب الصحفى أحمد جلال رئيس مجلس إدارة دار أخبار اليوم، وفاروق البرقي رئيس الاتحاد الدولى، وعمر الخرادلى رئيس الاتحادين المصرى والعربى لألعاب البلياردو، ومحمد فتحى وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة.

وخرجت أجواء البطولة والحفل الختامى فى ابهى صورة أسعدت كافة الضيوف والمشاركين فى البطولة والتي أقيمت وسط إجراءات احترازية صارمة تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة ومحافظة جنوب سيناء ودار أخبار اليوم ، كما شارك المحافظ فى توزيع جوائز البطولة على الفائزين.

وفى كلمته أشاد فودة بهذه البطولة العالمية والتى توليها المحافظة اهتماماً خاصاً فى إطار دعم السياحة الرياضية وقدم شكره الى اللجنة المنظمة ودار أخبار اليوم ورحب بكافة الحضور على أرض مدينة السلام ، مؤكدا على نجاح البطولة رغم التحديات الصعبة مما يدل على قدرة المصريين على تحدى الصعاب حتى لو تمثلت هذه الصعاب فى جائحة دولية مثل جائحة كورونا .



محافظ جنوب سيناء يشهد ختام منافسات كأس العالم للبلياردو ب (1)



محافظ جنوب سيناء يشهد ختام منافسات كأس العالم للبلياردو ب (2)



محافظ جنوب سيناء يشهد ختام منافسات كأس العالم للبلياردو ب (3)



محافظ جنوب سيناء يشهد ختام منافسات كأس العالم للبلياردو ب (4)



محافظ جنوب سيناء يشهد ختام منافسات كأس العالم للبلياردو ب (5)



محافظ جنوب سيناء يشهد ختام منافسات كأس العالم للبلياردو ب (6)