محافظ بنى سويف يطمئن على الوضع الصحى لمصابى حادث انقلاب سيارة ميكروباص

بنى سويف هانى فتحى

زار الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، المستشفى التخصصى، للاطمئنان على مصابى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى الشرقى، أسفر عن وفاة شخصين وإصابة 17 آخرين، حيث رافقه اللواء جمال مسعود السكرتير العام، الدكتور أحمد بغدادى وكيل مديرية الصحة، الدكتور محمد جمال نائب مدير المستشفى، المحاسب هانى الجويلى رئيس المدينة.

واطمأن المحافظ، على الوضع الصحى لمصابى الحادث واستمع لمطالبهم واحتياجاتهم، وتطلع على تقارير إصاباتهم والتى، تراوحت ما بين كدمات متفرقة وسحجات، اشتباه نزيف بالبطن والصدر وجروح قطعية، موجها باستمرار توفير كافة أوجه الرعاية اللازمة لهم طوال فترة تلقيهم العلاج بالمستشفى، وإجراء التدخلات الجراحية للحالات التى تستدعى ذلك،معرباً عن أسفه لوقوع الحادث، وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، وخالص عزائه لأسرتى المتوفين، موجها بتيسير إجراءات استخراج تصريح الدفن، بالتنسيق مع جهات التحقيق، لسرعة تسليم جثامنى المتوفين لذويهم.

وكانت غرف عمليات المحافظة قد تلقت إخطاراً بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بسبب انفجار أحد إطاراتها على الطريق الصحراوى الشرقى أعلى نفق سنور، وأسفر عن إصابة : رضا محمد أحمد خالد 18 سنة طالب المنيا، سارة ربيع محمد سنة المنيا، سالمة ربيع محمد محمد 4 سنوات المنيا، عبير على حسن محمد 44 سنة المنيا، سعيد فتحى حسين جابر 47 سنة عامل، حجازى حسين أحمد 40 سنة عامل المنيا، منة أحمد عبد العظيم 19سنة،عفاف أحمد عبد العظيم 54 سنة ربة منزل المنيا، ريتاج محمود عراقى 4 سنوات، ياقيم محمد أحمد 10 سنوات طالب، جمعة حسين محمد 52 سنة المنيا، المغربى عزت محمد عباس 30سنة، عبد الله شحاتة محمد 52 سنة عامل، سعيدة نصر جودة، منار كرم حسن محمود سنتين، محمد كرم حسن سنة، حسن خيرى عبد العظيم 30 سنة؟

فيما أسفر عن الحادث وفاة: كامل المصرى على عبدالله 70 سنة المنيا، محمد طه محمد حسين 12 سنة طالب قلها اهناسيا.



جانب من الجولة



جانب من الزيارة



جولة المحافظ داخل المستشفى



محافظ بنى سويف داخل المستشفى التخصصى



محافظ بنى سويف يزور المصابين