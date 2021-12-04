محافظ الغربية يستقبل وزيرى التنمية المحلية والزراعة لافتتاح عدد من المشروعات

الغربية: محمد طارق

استقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم، اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والمحاسب السيد القصير وزير الزراعة وذلك في مستهل زيارة لافتتاح عدد من المشروعات بالغربية .

ومن المتوقع افتتاح المجزر النصف آلي بشبشير الحصة، المرحلة الرابعة من كورنيش طنطا، تطوير محيط المسجد الأحمدي ووضع حجر الأساس للمجمع الإداري الطبي بأرض البوريفاج، وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، اللواء دكتور حسين الجندي السكرتير العام، وعدد من القيادات البرلمانية، التنفيذية والشعبية.