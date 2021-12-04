اليوم السابع
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أكرم القصاص
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محافظ الغربية يستقبل وزيرى التنمية المحلية والزراعة لافتتاح عدد من المشروعات

السبت، 04 ديسمبر 2021 11:25 ص
محافظ الغربية يستقبل وزيرى التنمية المحلية والزراعة لافتتاح عدد من المشروعات محافظ الغربية يستقبل وزيري التنمية المحلية والزراعة لافتتاح عدد من المشروعات
الغربية: محمد طارق

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استقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم، اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والمحاسب السيد القصير وزير الزراعة وذلك في مستهل زيارة لافتتاح عدد من المشروعات بالغربية .

ومن المتوقع افتتاح المجزر النصف آلي بشبشير الحصة، المرحلة الرابعة من كورنيش طنطا، تطوير محيط المسجد الأحمدي ووضع حجر الأساس للمجمع الإداري الطبي بأرض البوريفاج، وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، اللواء دكتور حسين الجندي السكرتير العام، وعدد من القيادات البرلمانية، التنفيذية والشعبية.

 

جانب من الاستقبال
جانب من الاستقبال

 


وزير الزراعة

وزير التنمية المحلية

محافظ الغربية

مجزر شبشير

افتتاح مجزر شبشير

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