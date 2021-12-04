محافظ الإسكندرية: تأجيل امتحان اللغة العربية والتربية الدينية للصف الرابع

الإسكندرية جاكلين منير

قرر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة غدًا الأحد 5 ديسمبر، وبعد التنسيق مع مديرية التربية والتعليم برئاسة الدكتور محمد سعد، تأجيل امتحان مادتى اللغة العربية والتربية الدينية للصف الرابع الابتدائى التى كان مقررًا أداؤهما غدًا وتستكمل الامتحانات اعتبارًا من يوم الاثنين 6 ديسمبر وفق الجدول المعلن. على أن يتم امتحان اللغة العربية والتربية الدينية الأحد القادم 12 ديسمبر 2021.

جاء ذلك نظرًا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتى تشير إلى تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، وحفاظًا على أمن وسلامة أبناؤنا الطلاب.

وكذلك إتاحة الفرصة للأجهزة التنفيذية والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها.

ومن جانبه؛ أصدر الدكتور محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم تعليماته لمديرى عموم الإدارات وغرفة عمليات المديرية بتشكيل غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية يترأسها مدير عام الإدارة والاستعداد التام لاتخاذ الإجراءات المناسبة وموافاة غرفة عمليات المديرية بالتقارير أولًا بأول.