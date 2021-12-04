محافظ الإسكندرية: الأمواج ارتفعت لـ5 أمتار بسبب نوة قاسم

إبراهيم حسان

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن سرعة الرياح بالإسكندرية وصلت إلى 65 كيلو متر في الساعة، مردفا: "نوة المكنسة التي تعرضت لها المحافظة استمرت لمدة 4 أيام، ومن المنتظر أن يأتي بعدها بـ 10 أيام نوة قاسم".

أضاف المحافظ، في مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير" الذى تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، عبر قناة صدى البلد، أن التغيرات الجوية أحدثت تغييرا في حالة الطقس وموعد النوات، وكذلك زيادة كميات الأمطار، مستطردا: "ارتفاع الموج زاد للضعف بسبب نوة قاسم من 2.5 في المعدل الطبيعي إلى 5 أمتار".

ولفت المحافظ النظر، إلى أن مصر عاشت 40 عاما في العشوائيات والتي تبعها كمية كبيرة من الأبراج التي أثرت على البنية التحتية، وكذلك أحدثت وصلات بشبكة صرف صحي إضافية.

وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن هناك ضيوف للمحافظة من القاهرة يزورون عروس البحر المتوسط للجلوس على الشاطئ وقت النوات للاستمتاع بها.

وأوضح أن تجديد شبكة الصرف الصحي بالإسكندرية يحتاج 15 مليار جنيه، ويتطلب فتح بطن المحافظة بالكامل ولهذا فإن تجديد الشبكة سوف يتم على مراحل ومن قبل المتخصصين لمنع تعطل الحركة.