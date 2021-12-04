قوافل ثقافية لرسم البهجة على وجوه متضررى السيول في أسوان

أسوان – عبد الله صلاح

أطلقت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، مساء اليوم، السبت، فعاليات القافلة الثقافية لمتضررى السيول والتى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الفنان هشام عطوة في الفترة من 4 حتى 11 ديسمبر الجاري بحي السلام في وادي العلاقي وغرب أسوان. حضر فاعليات إطلاق القافلة الثقافية، الدكتور فتحي عبد الوهاب رئيس صندوق التنمية الثقافية و عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة .

وقالت عبد الدايم، إن القافلة الثقافية اعدت خصيصا لمتضررى السيول وتعكس اهتمام الدولة ببناء الانسان المصري في الجمهورية الجديدة وتهدف الى توفير مناخ وبيئة ثقافية تساهم في إعلاء قيم المواطنة وتساعد علي الابداع الذي يعد احد المحاور الهامة لتنفيذ خطط التنمية المستدامة.

وأضافت، أن هذا النوع من الانشطة يعد احد وسائل نشر التنوير وتطوير الوعى ويساهم فى اكتشاف ودعم المواهب من خلال الورش المتخصصة ، مشيرة الى اهمية استثمار القوة الناعمة كأدوات فعالة لتطوير المجتمعات.

ووجهت الدعوة لاهالى حي السلام وقرية غرب أسوان للاستفادة مما تقدمه القافلة من خدمات ثقافية وإبداعية ودعم لاصحاب الحرف التراثية والتقليدية كما اعلنت عن اختيار المتميزين ثقافيا وفنيا وفكريا من ابناء جزيرة العلاقي وحي السلام وغرب اسوان للمشاركة في مشروع اهل مصر الذي تنفذه الوزارة فى المناطق الحدودية.

من جانبه، ثمن محافظ أسوان، جهود وزارة الثقافة من اجل الارتقاء بفكر المجتمع على مستوى الجمهورية مؤكدا اهمية الدور الذي يلعبه الابداع في تطوير وعى الشعوب واوضح تقديم كافة أنواع الدعم لجهود الثقافة على ارض المحافظة.

وأوضح عطوة أن القافلة تتضمن عدد كبير من الورش تدريبية في مجالات الخيامية، الخرز، عجينة السيراميك، أشغال الجلود، الخوص، أشغال الحلي، حكي شعبي وألعاب شعبية، تعليم الرسم، دراما مسرحية، اكتشاف المواهب إلى جانب اللقاء الفكرية والتوعوية بالقضايا المجتمعية والتي تهم الأسرة، أمسيات شعرية، عروض فنية لفرق الفنون الشعبية بالهيئة منها "أسوان، توشكي التلقائية، الأقصر، الحرية والشرقية".

وأضاف، أن الفعاليات تبدأ من العاشرة صباحا حتى التاسعة مساء تحت اشراف قيادات هيئة قصور الثقافة الدكتورة حنان موسي رئيس الادار المركزية للدراسات والبحوث والفنان احمد الشافعي رئيس الادارة المركزية للشئون الفنية.