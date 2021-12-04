قافلة الأزهر تنجح فى الكشف على 2129 مواطنا بأسوان ضمن "حياة كريمة"

أسوان - عبد الله صلاح

قال الدكتور إبراهيم السمادونى، المشرف على قافلة الأزهر الشريف بمحافظة أسوان، إن القافلة اختتمت فاعلياتها التى بدأتها يوم 30 نوفمبر الماضى واستمرت حتى 3 ديسمبر، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة".

وأضاف الدكتور إبراهيم السمادونى، فى بيان صحفى، أن القافلة نجحت فى إجراء الكشف الطبى وتقديم الأدوية والخدمات اللازمة لمواطنى أسوان بحى السلام لمساكن متضررى السيول بالعلاقى ، وأيضاً بمستشفى كوم أمبو المركزى ، بالإضافة إلى منطقتى خور عواضة والسيل الريفى.

وأوضح، أنه تم توقيع الكشف الطبى على 2129 مواطناً ضمن القافلة التى ضمت 50 من طاقم الأطباء والتمريض والفنيين والإداريين ، بجانب العديد من التخصصات الطبية كالباطنة والجراحة العامة وجراحة التجميل والأطفال والأنف والأذن والحنجرة والعظام ، كما تم تحويل بعض الحالات لإجراء العملية الجراحية اللازمة لها ، وتوزيع الأدوية.