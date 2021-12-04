اليوم السابع
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فصل التيار الكهربى عن قرية الدوية بمركز بنى سويف للصيانة

السبت، 04 ديسمبر 2021 03:00 ص
فصل التيار الكهربى عن قرية الدوية بمركز بنى سويف للصيانة قطع الكهرباء - أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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أعلن قطاع كهرباء بنى سويف، أنه قد تقرر فصل التيار عن بعض قرى مركز بني سويف، اليوم السبت إلى الاثنين، اعتباراً من الساعة 8.30 صباحا حتى الساعة 12 ظهراً لإجراء أعمال الصيانة الدورية للمغذيات التي تغذي تلك القرى.

وبحسب البيان الوارد من القطاع ، سيتم قطع الكهرباء اليوم السبت"4/12" عن "قرية الدوية"، ويوم الأحد "5/12" عن "قرية الكوم الأحمر" ، ويوم الاثنين "6/12" عن "عزبة سعيد خفاجي".

ويتوجه القطاع بالاعتذار عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشداً المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.

 


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