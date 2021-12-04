فحص 195 ألف مواطن ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية لعلاج الأمراض المزمنة بالدقهلية

الدقهلية: شريف الديب

أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن فحص حوالي 195 الف مواطن منذ بدء انطلاق المبادرة الرئاسية لعلاج ومتابعة الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي بمحافظة الدقهلية وذلك من يوم 31 اغسطس 2021 وحتى تاريخه.

الجدير بالذكر أن المبادرة تهدف إلى الاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة وغير السارية، ومتابعة الفحص والعلاج والحد من مضاعفات ووفيات الأمراض المزمنة، وذلك من خلال متابعة الحالة الصحية للمرضي بشكل آمن، وتستهدف جميع المواطنين فوق عمر 40 عام، والمواطنين من عمر 18 حتي 40 عاما ممن يعانون من ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع نسبة السكر في الدم عن المعدلات الطبيعية، ويتم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمستهدفين، وصرف العلاج اللازم لهم بشكل دوري، بالإضافة إلى الكشف المبكر للاعتلال الكلوي لدي مرضي الأمراض المزمنة عن طريق فحص وظائف الكلى وتحديد مستوي زيادة الوزن والسمنة، مع تقديم التوعية الصحية للمواطنين.

وأشار مكي إلى أنه يتم العمل من خلال 262 وحدة ومركز طب أسرة موزعين علي جميع مراكز الدقهلية وكذلك من خلال 52وحدة صحية مرحلة أولى، كما يتم عمل فحص السكر التراكمي والدهون الثلاثية للحالات المصابة ويتم تحويل الحالات الي اقرب مستشفي في حالة الاحتياج.

كما تقدم وكيل الوزارة بالشكر والتقدير لمدير إدارة الرعاية الاساسية وفرق العمل بالادارات الصحية متمنيا لهم المزيد من التقدم والازدهار والنجاح.