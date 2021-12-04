عبقرينو قنا.. حول علبة سمنة لغسالة وماكينة الحلاقة لمكنسة وعمره 10 سنين.. لايف

قنا- صابر سعيد

قدم "اليوم السابع" بثا مباشر مع الطفل أبو المجد جلال، 10 سنوات من قرية سمهود بمركز أبوتشت في محافظة قنا، مخترع غسالة مصغرة من علبة سمنة ومكنسة من ماكينة حلاقة والده.

وقال أبو المجد جلال، إنه في عمر صغير بدأ تجربة فك وتركيب الألعاب الصغيرة في المنزل ولا يلعب من الأطفال الصغار، لافتا أن ما يقوم به يعتبر بمثابة ألعاب وأشياء مفيدة.

وأوضح جلال، أنه قام بصناعة غسالة مصغرة من علبة سمنة وعلب حليب صغيرة وماتور لعبة قديم، وجميعها أدوات متواجدة في المنزل، حيث كان يشاهد والده يقوم بفك الغسالة وهو ما جذبه لصناعة مجسم يماثلها.

وأشار أبو المجد جلال، إلى أنه صنع مجسم صغير لمكنسة متنقلة من ماكينة حلاقة والده، وماتور رفع مياه، متمنيا أن يلتحق بكلية الهندسة في الكبر.