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طقس مائل للبرودة على مطروح وهدوء بالشوارع وتراجع حركة المواطنين.. بث مباشر

السبت، 04 ديسمبر 2021 11:49 م
طقس مائل للبرودة على مطروح وهدوء بالشوارع وتراجع حركة المواطنين.. بث مباشر شارع فى مطروح
مطروح - حسن مشالى

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قدم " تليفزيون اليوم السابع" بثاً مباشراً، عن حالة الطقس الخريفي المائل للبرودة، والأجواء الصافية، على مدينة مرسى مطروح، خلال فترة المساء، وحالة الهدوء في الشوارع.

 ورصدت عدسة اليوم السابع، تراجع حركة السيارات وتواجد المواطنين في الشوارع، وحالة الهدوء للمدينة خلال فصلي الخريف والشتاء. وتشهد حاليا مناطق متفرقة بمدن المحافظة، طقسا مائلا للبرودة، مع وجود سُحُب وعدم سقوط الأمطار.

 

يذكر أن أهالي مطروح، خاصة سكان المناطق الصحراوية، ينتظرون سقوط الأمطار الغزيرة، لملء الآبار وخزانات تجميع مياه الأمطار، التي يعتمدون عليها طوال العام في الشرب والزراعة وتربية الحيوانات، كما يسبقون موسم سقوط الأمطار بحرث الأراضي ونثر تقاوي الشعير والقمح.

 

كانت محافظة مطروح، قد أعلنت عن رفع حالة الاستعداد في جميع القطاعات، استعداداً لموسم سقوط الأمطار الشتوية، ومراجعة وتطهير مخرات السيول وشنايش وبالوعات شبكة صرف مياه الأمطار بشوارع مدينة مرسى مطروح، وتشكيل غرف عمليات بمجالس المدن والقطاعات المعنية وربطها بغرفة عمليات المحافظة وإدارة الأزمات، لسرعة التصرف ومواجهة آثار الأمطار وإزالة تجمعات المياه من المناطق المختلفة أولا بأول، بالتعاون بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومجالس المدن.

طقس مائل للبرودة على مطروح وهدوء بالشوارع وتراجع حركة المواطنين (2)
طقس مائل للبرودة على مطروح وهدوء بالشوارع وتراجع حركة المواطنين
 
طقس مائل للبرودة على مطروح وهدوء بالشوارع وتراجع حركة المواطنين (3)
طقس مائل للبرودة على مطروح وهدوء بالشوارع وتراجع حركة المواطنين
 
طقس مائل للبرودة على مطروح وهدوء بالشوارع وتراجع حركة المواطنين (4)
طقس مائل للبرودة على مطروح وهدوء بالشوارع وتراجع حركة المواطنين
 
طقس مائل للبرودة على مطروح وهدوء بالشوارع وتراجع حركة المواطنين (5)
طقس مائل للبرودة على مطروح وهدوء بالشوارع وتراجع حركة المواطنين
 
طقس مائل للبرودة على مطروح وهدوء بالشوارع وتراجع حركة المواطنين (6)
طقس مائل للبرودة على مطروح وهدوء بالشوارع وتراجع حركة المواطنين
 
طقس مائل للبرودة على مطروح وهدوء بالشوارع وتراجع حركة المواطنين (1)
طقس مائل للبرودة على مطروح وهدوء بالشوارع وتراجع حركة المواطنين

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