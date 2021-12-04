طقس الاسكندرية.. رياح محملة بالأتربة وسقوط أمطار متوسطة غدا.. والمحافظة مستعدة

الإسكندرية: جاكلين منير

تشهد الإسكندرية اليوم موجة جديدة من التقلبات الجوية، حيث من المتوقع اليوم السبت نشاط للرياح تكون مثيرة للأتربة حيث تصل سرعة الرياح من (25-30كم / ساعة) ويكون البحر معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج من 1.5-2.5 متر مع فرص لسقوط الأمطار الخفيفة مساء اليوم.

وتشهد المحافظة غدا الأحد نشاط للرياح مثيرة للأتربة حيث تصل سرعتها (45-55 كم/ ساعة) وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية والبحر يكون مضطرب جدا وارتفاع الموج 2.5-3.5 متر ويصاحب ذلك أمطار متوسطة الشدة على فترات متقطعة

من جانبه شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على جميع الجهات والأجهزة المختصة بشركة الصرف الصحي باتخاذ كافة التدابير والاستعدادات اللازمة للتعامل مع حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية والتغييرات المناخية المتقلبة المفاجئة.

وفى هذا الإطار أكد اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية رفع حالة التأهب للتعامل مع توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي تشير إلى سقوط أمطار بكثافة متفاوتة الشدة من خفيفة إلى متوسطة ونشاط للرياح على فترات متقطعة ومناطق متفرقة بنطاق المحافظة.

وأشار نافع أنه تم انتشار سيارات شفط المياه والبدالات وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة على مستوى المحافظة تحسباً لأي تقلبات مناخية مفاجئة وخاصة بالأماكن الساخنة وطريق الكورنيش وأبو قير، بالإضافة إلى استمرار أعمال تطهير الشنايش والمطابق وتفريغ بيارات محطات الرفع من أية مخلفات ومتابعة مناسيب المصارف على مدار الساعة.

وأكد نافع علي استمرار عمل غرفة الطوارئ بالشركة والخط الساخن ١٧٥ طوال اليوم لتلقي شكاوي المواطنين للعمل علي حلها فورا ، مضيفا أنه يتم التواصل المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية وجميع الجهات المختصة لمتابعة حالة الطقس ويتم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة الشركة قبل بدء حالة الطقس السيء ب48 ساعة.



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