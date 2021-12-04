ضبط طن و 816 كيلو حلاوة طحينية مجهولة المصدر بمخزن للمواد الغذائية بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

ضبطت مديرية التموين بالشرقية ، طن و816 كيلو حلاوة طحينية مجهولة المصدر داخل أحد مخازن المواد الغذائية بطريق ههيا / ابو كبير الدائري وتطبيق القانون على المخالفين ذلك في إطار تكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز ومحطات الوقود للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة وتطبيق القانون على المخالفين.

وأفاد بيان، أنه تمكنت حمله تموينية أثناء مرورها علي مخزن أغذية كائن علي طريق ههيا/ أبوكبير الدائري من ضبط عدد طن و816 كيلو حلاوة طحينية مجهولة المصدر ، وتم تحرير المحضر رقم 12205 لسنة 2021 جنح ههيا ، وتم التحفظ على المضبوطات علي ذمة المحضر .