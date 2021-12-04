"صحة القليوبية" تناقش الاستعدادات الخاصة بحملة التطعيم ضد شلل الأطفال

القليوبية إبراهيم سالم

عقد الدكتور خالد جمال عبد الغني، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، اجتماعا مع مديري الإدارات الصحية في حضور مدير عام الطب الوقائي الدكتورة ألفت عبدالرؤوف، ومدير مكافحة العدوى الدكتور أسامة أبو عامر، ومدير مركز المعلومات محمد حسن، استمراراً للاجتماعات المكثفة لمناقشة الإجراءات المتبعة وخطط العمل للوصول إلى أفضل النتائج الممكنة.

وتناول الاجتماع مناقشة الاستعدادات الخاصة بحملة التطعيم ضد شلل الأطفال القادمة ومؤشرات أداء عمل الفرق الطبية بها وخطة عمل فرق التطعيم بها، وشدد وكيل الوزارة على مديرى الإدارات بمتابعة استلام المخزون الكافى من المستلزمات الطبية الخاصة بالحملة من ديوان المديرية، والتأكد من جاهزية الفرق الطبية المشاركة فى الحملة والتدريب الجيد للإشراف على مهامه ومناقشة الخطة الإعلامية للحملة.

كما تضمن كيفية التنسيق مع الجهات المسئولة للمساعدة فى الحملة من أجل ضمان وصول الخدمة بسهولة لجميع الأطفال المستهدفين بالحملة داخل المحافظة وتوفير وسائل نقل ومكبرات صوت ودعاية إعلامية، كما شدد على توفير كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية وطرق مكافحة العدوى أثناء التطعيمات فى ظل الظروف الراهنة.

الدكتور خالد عبد الغنى وكيل وزارة الصحة بالقليوبية



المشاركون بالاجتماع



جاانب من اجتماع صحة القليوبية



جانب من الاجتماع