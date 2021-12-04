رئيس هيئة قناة السويس يتكفل بعلاج فتاة الإسماعيلية.. صور

وجه الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم السبت، بتحمل الهيئة نفقة علاج فتاة الإسماعيلية "مريضة نفسية"، والتى انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى استغاثات مطالبة لإنقاذها بسبب تجولها شوارع المحافظة شبه عارية.

وانتقلت الفتاة إلى مستشفى أبو العزايم بالقاهرة لتلقى العلاج اللازم. ووجه رئيس هيئة قناة السويس، اللواء خالد العزازى، مستشار رئيس الهيئة للعلاقات العامة، بضرورة الاهتمام بالفتاة وأسرتها وشراء ملابس وأحذية لها على نفقته الشخصية قبل نقلها بإسعاف الهيئة إلى المستشفى للعلاج.

على الفور، تم نقل الفتاة إلى مستشفى هيئة قناة السويس بمنطقة نمرة 6 بالإسماعيلية لعمل الفحوصات اللازمة قبل نقلها إلى مستشفى أبو العزايم للتأكد من عدم إصابتها بفيروس كورونا نتيجة تواجدها بالشارع خلال الفترة الماضية ومنها إلى مستشفى أبو العزايم. رافق الفتاة خلال نقلها المقدم عمرو حميد، الضابط بإدارة أمن الهيئة والمسئول الإدارى بمستشفى الهيئة.

تعود أحداث الواقعة بقيام عدد من أبناء محافظة الإسماعيلية ورواد الفيس بوك، بنشر استغاثه لسرعة إنقاذ الفتاة، والتى تتجول بمفردها فى الشوارع شبه عارية، كما تقرر عمل بحث اجتماعى لأسرة الفتاة لمعرفة احتياجاتهم ومتطلباتهم المعيشية.