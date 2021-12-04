حياة كريمة.. توسعة مدرسة فزارة الابتدائية بتكلفة 4.2 ملايين جنيه ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أكد مدحت صلاح رئيس مدينة ببا جنوب بنى سويف لـ"اليوم السابع"، على انتظام العمل في المشروعات التى يتم تنفيذها ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة داخل مركزى ببا وناصر.

وأضاف مدحت صلاح ، على انتظام سير العمل في مشروع "توسعة مدرسة فزارة الابتدائية ، وتنفذها هيئة الأبنية التعليمية بتكلفة 4.2 ملايين جنيه، بإضافة 11 فصلاً دراسيا ، وذلك ضمن أكثر من 25 مشروعاً يتم تنفيذه في قطاع التعليم بقرى ببا .

جدير بالذكر أنه قد تم إدراج عدد 66 قرية بمركزي ببا وناصر، في المشروع القومي لتطوير القرى على مستوى محافظات الجمهورية لإحداث تطوير شامل بمستوى الخدمات والمرافق بتلك القرى، من خلال تحسين خدمات البنية الأساسية من توافر خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، الكهرباء، الطرق، الاهتمام بالنظافة والبيئة،تطوير مستوى الخدمة الصحية ومراكز الشباب والعمل على تحسين مستوى الدخل بتنويع مصادره ،بما يسهم في تطوير المهمة الرئيسية للقرية والاستفادة من المزايا النسبية التي تتمتع بها واستثمار طبيعة ونشاط الاقتصادي القائم على الزراعة والصناعات الحرفية.