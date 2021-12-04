جامعة سوهاج تواصل قوافلها الرياضية ضمن "حياة كريمة" وتنطلق لقرية برديس بالبلينا

سوهاج محمود مقبول

تواصل كلية التربية الرياضية بجامعة سوهاج، فعاليات معسكر القوافل الرياضية لخدمة المجتمع لطلاب الفرقة الأولى، والذي تنظمه الكلية فى الفترة من 12 نوفمبر حتي 24 ديسمبر الجاري.

وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة، إن الفوج الثانى من المعسكر استكمل فعاليات القافلة الرياضية الرابعة بقرية برديس بمدينة البلينا لتنفيذ أعمال الخدمة العامة والتشجير، مشيداً بمجهود الطلاب فى تقديم المساعدة وخدمة المجتمع، ومؤكداَ على أهمية تلك المعسكرات لاكتساب المهارات وثقل وتكوين الشخصية، وتعزيز قيم حب العمل التطوعى ومساعدة الآخرين.

وأوضح الدكتور عبد الناصر ياسين نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أن المعسكر الطلابى يشارك فيه 490 متدربا من طلاب الفرقة الأولى بالكلية، حيث تم تقسيم طلاب المعسكر إلى ثلاث أفواج، وينفذ المعسكر كل أسبوع خلال الفترة المحددة للمعسكر ومدة كل فوج ثلاثة أيام، مضيفاً أن الفوج الأول للمعسكر تم تنفيذه يومى 12و19 نوفمبر، والفوج الثانى تم تنفيذه يومى 26 نوفمبر و3 ديسمبر، أما الفوج الثالث والأخير سيكون يومى 10 و17 ديسمبر، بالإضافة إلى يوم 24 ديسمبر لجميع الأفواج الثلاثة.

وأضاف الدكتور أحمد عبدالله القائم بعمل عميد الكلية، أنه بدأت الفعاليات صباحاً بطابور تمام المعسكر على أرض ملاعب المدينة الجامعية للطالبات، ثم انطلق الفوج الثانى من المعسكر والذى يشارك به 165 متدرب من الفرقة الأولى، حيث تم تقسيم الطلاب والطالبات إلى ثلاث مجموعات، الأولى تقوم بعملية التشجير بمدخل قرية برديس ومقر مركز الشباب، والمجموعة الثانية تقوم بالخدمة العامة والرسم على الحائط بمقر مركز الشباب، والمجموعة الثالثة من الطلاب تقوم بأعمال الخدمة العامة ودهانات الأسوار والأبواب والرسم على الحائط.

وأوضح الدكتور ممدوح محمد السيد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس المعسكر، أن تنظيم هذا المعسكر يأتى إيماناً بأهمية ودور الكلية فى حث طلابها على تقديم المساعدة ويد مد العون وخدمة المجتمع الخارجي، حيث يتم تنظيم هذا المعسكر بالتعاون مع محافظة سوهاج ومديرية الشباب والرياضة .

وقال الدكتور يحيى ثابت يحيى المدير التنفيذى للمعسكر، أن معسكر القوافل الرياضية لطلاب الفرقة الأولى، يأتى تحت شعار "حياة كريمة"، مشيراً إلى أنه سيتم تنفيذ القافلة الرياضية القادمة يوم الجمعة الموافق 10 ديسمبر، للقيام بأعمال الخدمة العامة والتشجير بمقر الجامعة الجديد، وملاعب الجامعة بالمدينة الجامعية للطالبات.



جامعة سوهاج تواصل قوافلها الرياضية في إطار حياة كريمة (28)



جامعة سوهاج تواصل قوافلها الرياضية في إطار حياة كريمة (29)



جامعة سوهاج تواصل قوافلها الرياضية في إطار حياة كريمة (30)



جامعة سوهاج تواصل قوافلها الرياضية في إطار حياة كريمة (31)



جامعة سوهاج تواصل قوافلها الرياضية في إطار حياة كريمة (32)



جامعة سوهاج تواصل قوافلها الرياضية في إطار حياة كريمة (33)



جامعة سوهاج تواصل قوافلها الرياضية في إطار حياة كريمة (34)



جامعة سوهاج تواصل قوافلها الرياضية في إطار حياة كريمة (1)



جامعة سوهاج تواصل قوافلها الرياضية في إطار حياة كريمة (2)



جامعة سوهاج تواصل قوافلها الرياضية في إطار حياة كريمة (3)



جامعة سوهاج تواصل قوافلها الرياضية في إطار حياة كريمة (4)



جامعة سوهاج تواصل قوافلها الرياضية في إطار حياة كريمة (5)



جامعة سوهاج تواصل قوافلها الرياضية في إطار حياة كريمة (6)



جامعة سوهاج تواصل قوافلها الرياضية في إطار حياة كريمة (7)



جامعة سوهاج تواصل قوافلها الرياضية في إطار حياة كريمة (8)



جامعة سوهاج تواصل قوافلها الرياضية في إطار حياة كريمة (9)



جامعة سوهاج تواصل قوافلها الرياضية في إطار حياة كريمة (10)



جامعة سوهاج تواصل قوافلها الرياضية في إطار حياة كريمة (11)



جامعة سوهاج تواصل قوافلها الرياضية في إطار حياة كريمة (12)



جامعة سوهاج تواصل قوافلها الرياضية في إطار حياة كريمة (13)



جامعة سوهاج تواصل قوافلها الرياضية في إطار حياة كريمة (14)



جامعة سوهاج تواصل قوافلها الرياضية في إطار حياة كريمة (15)



جامعة سوهاج تواصل قوافلها الرياضية في إطار حياة كريمة (16)



جامعة سوهاج تواصل قوافلها الرياضية في إطار حياة كريمة (17)



جامعة سوهاج تواصل قوافلها الرياضية في إطار حياة كريمة (18)



جامعة سوهاج تواصل قوافلها الرياضية في إطار حياة كريمة (19)



جامعة سوهاج تواصل قوافلها الرياضية في إطار حياة كريمة (20)



جامعة سوهاج تواصل قوافلها الرياضية في إطار حياة كريمة (21)



جامعة سوهاج تواصل قوافلها الرياضية في إطار حياة كريمة (22)



جامعة سوهاج تواصل قوافلها الرياضية في إطار حياة كريمة (23)



جامعة سوهاج تواصل قوافلها الرياضية في إطار حياة كريمة (24)



جامعة سوهاج تواصل قوافلها الرياضية في إطار حياة كريمة (25)



جامعة سوهاج تواصل قوافلها الرياضية في إطار حياة كريمة (26)