جامعة العريش تكرم فريق أصحاب الهمم المشارك فى منافسات بارلمبياد الجامعات المصرية

شمال سيناء - محمد حسين

كرم الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، فريق الجامعة لأصحاب الهمم المشارك فى منافسات بارلمبياد الجامعات المصرية. وأعلنت جامعة العريش، إن الفريق حقق مراكز متقدمة فى أول مشاركة فى اللقاء الرياضى لذوى الهمم من طلاب الجامعات المصرية (بارالمبياد الجامعات المصرية) للعام الجامعى 2021/2022 تحت شعار "الاعاقة منحة.. لا محنة" والذى أقيم خلال الفترة من 28 نوفمبر حتى 2 ديسمبر 2021.

حصلت الطالبة سجى أحمد يحيى على المركز الأول والميدالية الذهبية فى ألعاب قوى قصار القامة (جرى 100 متر)، وحصل الطالب محمد عادل جمعة على المركز الثالث والميدالية البرونزية فى رفع أثقال كف بصرى وزن 70، كما حصلت الطالبة زينب منصور محمد على المركز الثالث والميدالية البرونزية فى رفع أثقال حركو وزن 60، وحصل الطالب سالم ممدوح على الترتيب الرابع فى رفع أثقال حركى وزن 55، وحصلت الطالبة منة الله محسن على الترتيب الرابع فى ألعاب قوى صم وبكم ( جرى 100 متر )، وحصل الطالب بسام محمد حسن على المركز السادس فى رفع أثقال كف بصرى وزن 75 ك.

وكرّم رئيس الجامعة الطلاب المتميزين، وأكد أنهم أصحاب المهام الصعبة وفخر الجامعة، كما تم اختيار أحد أفراد فريق أصحاب الهمم عضو شرفى باتحاد طلاب جامعة العريش تكريما لهم.