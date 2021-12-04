تفاصيل انهيار عقار فى أسيوط وانتشال عدد من الضحايا وبدء رفع الأنقاض.. لايف

أسيوط -هيثم البدري

لقت طفلة وفتاة مصرعهما أثر انهيار منزل صباح اليوم السبت بينما تمكنت قوات الإنقاذ من استخراج 3 أشخاص بحالة جيدة بقرية بني مجد التابعة لمركز ومدينة منفلوط التابع لمحافظة أسيوط، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة لحين استخراج تصريح الدفن واتخاذ اللازم حيال الواقعة.

وقدم "اليوم السابع"، بثا مباشرا تناول فية تفاصيل الواقعة من امام المنزل المنهار.

كان اللواء عمرو السويفي مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد ورود بلاغ من أهالي قرية بني مجد التابعة لمركز منفلوط بانهيار منزل مكون من طابقين بالقرية ووجود أحياء تحت الانقاض.

وبالإنتقال وضباط مباحث مركز الشرطة و٥ سيارات إسعاف وسيارات الإنقاذ المدنى تبين من المعاينة والفحص انهيار منزل مكون من طابقين بالطوب الأحمر بسبب قدم المنزل وتهالكه.

وأسفر الانهيارعن وفاة الطفلة جني حسن عبد الحميد أثناء نقلها للمستشفى بعد استخراجها من أسفل الانقاض واستخراج كافة المصابين في حالة جيدة و هبه عادل عبد الحميد 20 سنة و تم نقلما الي مشرحة مستشفي منفلوط المركزي

وتم نقل الجثة والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة بمشرحة المستشفى المركزي للعرض على الطب الشرعي واستخراج تصريح الدفن بواسطة نيابة شمال أسيوط

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وجار استكمال الإجراءات القانونية