تغطية استاد الإسكندرية بسبب النوة..البرد يهدد النجيلة أكثر من الأمطار (فيديو)

الإسكندرية جاكلين منير

قدم تليفزيون "اليوم السابع"، فيديو لايف حول الاستعدادات المكثفة باستاد الإسكندرية الدولى، استعدادا لنوة قاسم وموجة التقلبات الجوية التى تضرب الإسكندرية.

وقال الدكتور هيثم محفوظ مدير الملعب الرئيسى باستاد الإسكندرية الدولى، إنه تتم تغطية ملعب الاستاد الرئيسى بالمشمع لوقاية النجيل من البرد و الصقيع، وأن الغطاء عبارة عن "رول" من المشمع لحمايتها من البرد و ليس الأمطار، لمدة 5 أيام ثم يتم معالجة التربة و تغطى مع كل نوة .

وأكد على أن الملعب له منظومة خصيصا لصرف مياه الأمطار، وتتم الصيانة له بشكل دورى بالتنسيق مع شركة الصرف الصحى حفاظا على أرض الملعب.

وأعلن اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، اليوم السبت، رفع حالة الطوارئ بالشركة استعدادا لهطول الأمطار، طبقا لبيان توقعات هيئة الأرصاد الجوية.

ومن المتوقع أن يشهد اليوم السبت نشاطا للرياح تكون مثيرة للأتربة، حيث تصل سرعة الرياح من (25-30 كم / ساعة) والبحر يكون معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج من 1.5 - 2.5 متر مع فرص لسقوط الأمطار الخفيفة مساء اليوم.

ويشهد غداً الأحد نشاطا للرياح مثيرة للأتربة حيث تصل سرعتها (45 - 55 متر/ ساعة) وتؤدى إلى إضطراب الملاحة البحرية والبحر يكون مضطرب جداً وإرتفاع الموج 2.5 - 3.5 متر ويصاحب ذلك أمطار متوسطة الشدة على فترات متقطعة.