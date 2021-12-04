اليوم السابع
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"تعليم الوادى الجديد" تستأنف العمل بخطة التثقيف الصحى لطلاب المدارس

السبت، 04 ديسمبر 2021 03:23 م
"تعليم الوادى الجديد" تستأنف العمل بخطة التثقيف الصحى لطلاب المدارس الدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

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أعلن الدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد ، اليوم السبت، عن إستئناف العمل فى تنفيذ ندوات توعوية لطلاب المدارس ، ضمن خطة التثقيف الصحى داخل المنشآت التعليمية، حيث يتضمن البرنامج لقاءات تثقيفية حول صحة الفم والاسنان والتنمر والاجراءات الاحترازية والوقاية من فيروس كورونا وطرق التعامل الآمن لمنع إنتشار العدوى .

وقال وكيل التعليم ، في بيان صحفي، إن هدف البرنامج توجيه النصائح والإرشادات اللازمة للطلاب وطرق الوقاية للعديد من المشكلات الصحية التى تواجه البعض فضلا عن مجابهة فيروس كورونا المستجد ومنع إنتشار العدوى ، حيث شهدت الندوات تفاعلا إيجابيا من الطلاب من خلال الأسئلة والإستفسارات وخاصة حول فيروس كورونا وطرق الحماية منه .

وفى سياق متصل يستكمل قطاع التعليم بالمحافظة فعاليات البرنامج التثقيفى لطلاب المدارس والذى يأتى تحتةعنوان آثار بلدنا ، حول المناطق الأثرية والمعابد داخل المحافظة وتعريف الطلاب بمفهوم آثار بلدنا ، والذي يتم تنفيذه بجميع الإدارات التعليمية لإثراء الطلاب بالمعلومات حول آثار المحافظة وماتتمتع به من مناطق أثرية هامة .


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