تعرف على وصايا المؤتمر العلمي الدولي الثالث لكلية التربية النوعية بكفر الشيخ

اختتمت فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الثالث لكلية التربية النوعية جامعة كفر الشيخ تحت عنوان " رؤى مستقبلية لتطوير التعليم النوعي في ظل متطلبات عصر الرقمنة وأزمة كوفيد ١٩" والذي عقد في الفترة من ١-٤ ديسمبر ٢٠٢١ بمدينة الغردقة ، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، بإشراف عام الدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، بمشاركة من جامعات مصر والسعودية واليابان والولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد المؤتمر على ضرورة تفعيل بروتوكولات التعاون بين الجامعات العربية والأجنبية بحيث تعمل على تحقيق التبادل في فكر ريادة الأعمال ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والاهتمام بالخريج مع رقمنة البحوث، وأشاد الحضور بدقة التنظيم وأداء اللجان المنظمة واللجان العلمية.



وأوضح الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، أن المؤتمر ناقش في أعمال اليوم الأخير البحوث المشاركة، وتحكيمها من قبل اللجان العلمية والخروج بتوصيات مهمة وذلك لارتباط محاور المؤتمر مع اتجاه الدولة إلى رقمنة جميع مجالات الحياة في مصر، وتشجيع البحث العلمي والتعليم النوعي وتطويره لإعداد جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل.



وأوصى المؤتمر بالعديد من التوصيات المهمة منها التوسع في البحوث التطبيقية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعميق فكر ريادة الأعمال ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والاهتمام بالخريج مع رقمنة البحوث لتحقيق الأهداف الإستراتيجية والاهتمام بالأنشطة الفنية المتكاملة في التعليم الأساسي لتكوين شخصية الإنسان المصري والربط بين البحوث بالجامعات المصرية والصناعة واحتياجات سوق العمل والاستفادة من جائحة كورونا في التوسع في البنية التحتية المعلوماتية وإنتاج المقررات الالكترونية و تطبيق الذكاء الاصطناعي في التعليم النوعي والتقني .



ومن جانبها قالت الدكتور أماني شاكر، رئيس المؤتمر وعميد الكلية أن كلية التربية النوعية جامعة كفرالشيخ تسعى من خلال برامجها الأكاديمية و أقسامها المختلفة في مرحلة البكالوريوس إلي التوسع في مجال البحث العلمي النوعي والتربوي لتنمية مهارات الطالب الذي يتم إعداده ليصبح معلما وباحثا نوعيا قادر على المنافسة في سوق العمل محليا وإقليميا ودوليا.



وأوضحت أنه تم دعم الباحثين المشاركين في المؤتمر بعدد من ورش العمل العلمية المعنية بمحاور المؤتمر في مجالات التعلم النوعي في مختلف المجالات النوعية.