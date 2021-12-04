اليوم السابع
Ads
الأحد، 05 ديسمبر 2021 01:13 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

تعرف على وصايا المؤتمر العلمي الدولي الثالث لكلية التربية النوعية بكفر الشيخ

السبت، 04 ديسمبر 2021 11:19 م
تعرف على وصايا المؤتمر العلمي الدولي الثالث لكلية التربية النوعية بكفر الشيخ مؤتمر علمي تنظمه كلية التربية النوعية جامعة كفر الشيخ بالغردقة
كفر الشيخ- محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اختتمت فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الثالث لكلية التربية النوعية جامعة كفر الشيخ تحت عنوان " رؤى مستقبلية لتطوير التعليم النوعي في ظل متطلبات عصر الرقمنة وأزمة كوفيد ١٩" والذي عقد  في الفترة من ١-٤ ديسمبر ٢٠٢١ بمدينة الغردقة ، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، بإشراف عام الدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، بمشاركة من جامعات مصر والسعودية واليابان والولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد المؤتمر على ضرورة تفعيل بروتوكولات التعاون بين الجامعات العربية والأجنبية بحيث تعمل على تحقيق التبادل في فكر ريادة الأعمال ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والاهتمام بالخريج مع رقمنة البحوث، وأشاد الحضور بدقة التنظيم وأداء اللجان المنظمة واللجان العلمية.
 
وأوضح الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، أن المؤتمر ناقش في أعمال اليوم الأخير البحوث المشاركة، وتحكيمها من قبل اللجان العلمية والخروج بتوصيات مهمة وذلك لارتباط محاور المؤتمر مع اتجاه الدولة إلى رقمنة جميع مجالات الحياة في مصر، وتشجيع  البحث العلمي والتعليم النوعي وتطويره لإعداد جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل.
 
وأوصى المؤتمر بالعديد من التوصيات المهمة منها التوسع في البحوث التطبيقية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعميق فكر ريادة الأعمال ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والاهتمام بالخريج مع رقمنة البحوث لتحقيق الأهداف الإستراتيجية والاهتمام بالأنشطة الفنية المتكاملة في التعليم الأساسي لتكوين شخصية الإنسان المصري والربط بين البحوث بالجامعات المصرية والصناعة واحتياجات سوق العمل والاستفادة من جائحة كورونا في التوسع في البنية التحتية المعلوماتية  وإنتاج المقررات الالكترونية و تطبيق الذكاء الاصطناعي في التعليم النوعي والتقني .

ومن جانبها قالت الدكتور أماني شاكر، رئيس المؤتمر وعميد الكلية أن كلية التربية النوعية  جامعة كفرالشيخ تسعى من خلال برامجها الأكاديمية و  أقسامها المختلفة في مرحلة البكالوريوس إلي التوسع في مجال البحث العلمي النوعي والتربوي لتنمية  مهارات  الطالب  الذي يتم إعداده ليصبح معلما وباحثا نوعيا  قادر على المنافسة في سوق العمل محليا وإقليميا ودوليا.

وأوضحت أنه تم دعم الباحثين المشاركين في المؤتمر بعدد من ورش العمل العلمية المعنية بمحاور المؤتمر في مجالات التعلم النوعي في مختلف المجالات النوعية.
 
الحضور بمؤتمر تربية نوعية كفر الشيخ
الحضور بمؤتمر تربية نوعية كفر الشيخ

توصيات ومناقشات بمؤتمر تربية نوعية
توصيات ومناقشات بمؤتمر تربية نوعية

ختام المؤتمر الثالث لنوعية جامعة كفر الشيخ
ختام المؤتمر الثالث لنوعية جامعة كفر الشيخ
 
الدكتورة أماني شاكر عميد كلية التربية النوعية - Copy
الدكتورة أماني شاكر عميد كلية التربية النوعية 

المشاركون في مؤتمر تربية نوعية كفر الشيخ بالغردقة - Copy
المشاركون في مؤتمر تربية نوعية كفر الشيخ 
 
ختام المؤتمر الثالث لنوعية جامعة كفر الشيخ - Copy
ختام المؤتمر الثالث لنوعية جامعة كفر الشيخ 
 
مؤتمر علمي تنظمه كلية التربية النوعية جامعة كفر الشيخ بالغردقة - Copy
مؤتمر علمي تنظمه كلية التربية النوعية جامعة كفر الشيخ

مؤتمر لجامعة كفر الشيخ بالغردقة - Copy
مؤتمر لجامعة كفر الشيخ بالغردقة

 


كفر الشيخ

جامعة كفر الشيخ

مؤتمر علمي

تربية نوعية

تعلم نوعي

ورش عمل

سوق العمل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رئيس جامعة كفر الشيخ للنواب: نعمل بأقصى طاقتنا لتلبية احتياجات المحافظة

السبت، 04 ديسمبر 2021 04:46 م

رئيس جامعة كفر الشيخ: نسعى لإرساء ثقافة الرقمنة فى البحث العلمى

الجمعة، 03 ديسمبر 2021 10:55 م

بالأسماء.. إعلان نتائج انتخابات اتحاد طلاب جامعة كفر الشيخ

الخميس، 02 ديسمبر 2021 05:36 م

جامعة كفر الشيخ تطلق قافلة شاملة بقرية البصراط ضمن حياة كريمة ..صور

الأربعاء، 01 ديسمبر 2021 09:05 م

التغيرات المناخية وآثارها على الموارد المائية في ندوة بجامعة كفر الشيخ

الثلاثاء، 30 نوفمبر 2021 11:03 م

رئيس جامعة كفر الشيخ يكشف دور الكليات فى تنفيذ مبادرة حياة كريمة فى القرى .. صور

الثلاثاء، 30 نوفمبر 2021 02:57 م

مستشفى جامعة كفر الشيخ تستخدم الروبوت فى أدوار العزل الطبى لمرضى فيروس كورونا

الخميس، 25 نوفمبر 2021 05:09 م

جامعة كفر الشيخ تنظم يوم ريادة الأعمال.. اعرف التفاصيل

الخميس، 25 نوفمبر 2021 04:00 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة