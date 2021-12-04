اليوم السابع
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تداول 992 طن بضائع عامة ومتنوعة و277 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

السبت، 04 ديسمبر 2021 11:14 ص
تداول 992 طن بضائع عامة ومتنوعة و277 شاحنة بموانئ البحر الأحمر موانئ البحر الأحمر - ارشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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شهدت موانئ البحر الأحمر اليوم السبت،  تداول 992 طن بضائع عامة ومتنوعة، و277 شاحنة و41 سيارة ، شملت حركة الصادرات 328 طن بضائع عامة و 41 شاحنة و 1 سيارة ملاكي .

وشملت حركة الواردات 564 طن بضائع عامة و236 شاحنة  و40 سيارة ملاكي ويتواجد 10  سفن علي أرصفة الموانئ .
 
واستقبل ميناء سفاجا السفينة بوسيدن اكسبريس بحمولة 107 شاحنة و 36 سيارة ملاكي والسفينة الحرية بحمولة 84 شاحنة. وتم مغادرة السفينة ادفو  فارغة متجهة الي رومانيا .
 
كما استقبل ميناء نويبع السفينة سيناء ومغادرة السفينة سيناء، حيث تم استقبال 45 شاحنة بحمولة 564 طن و4 ملاكي  وتصدير 41 شاحنة بحمولة 328 طن و 1 سيارة ملاكي.
 

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