تداول 992 طن بضائع عامة ومتنوعة و277 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

شهدت موانئ البحر الأحمر اليوم السبت، تداول 992 طن بضائع عامة ومتنوعة، و277 شاحنة و41 سيارة ، شملت حركة الصادرات 328 طن بضائع عامة و 41 شاحنة و 1 سيارة ملاكي .

وشملت حركة الواردات 564 طن بضائع عامة و236 شاحنة و40 سيارة ملاكي ويتواجد 10 سفن علي أرصفة الموانئ .

واستقبل ميناء سفاجا السفينة بوسيدن اكسبريس بحمولة 107 شاحنة و 36 سيارة ملاكي والسفينة الحرية بحمولة 84 شاحنة. وتم مغادرة السفينة ادفو فارغة متجهة الي رومانيا .

كما استقبل ميناء نويبع السفينة سيناء ومغادرة السفينة سيناء، حيث تم استقبال 45 شاحنة بحمولة 564 طن و4 ملاكي وتصدير 41 شاحنة بحمولة 328 طن و 1 سيارة ملاكي.