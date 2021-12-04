انطلاق فعاليات المنتدى الشبابى البيئى العربى فى أسوان

أسوان – عبد الله صلاح

انطلقت مساء اليوم السبت فعاليات المنتدى الشبابى البيئى العربى الحادى عشر، الذى ينظمه الاتحاد العربى للشباب والبيئة، تحت عنوان "التغيرات المناخية وتأثيرها على المدن التراثية". شارك فى الفاعليات نحو 250 شابا وفتاة يمثلون الجامعات المصرية والعربية، بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ووزراء الشباب والرياضة المصرية والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة ايسيكو وبمشاركة وزارات السياحة والاثار والبيئة.

أكد الامين العام للاتحاد العربي للشباب والبيئة، الدكتور ممدوح رشوان، فى كلمته الافتتاحية خلال المنتدى، أن السياحة من أكثر الصناعات نموا فى العالم وأصبحت اليوم من أهم القطاعات فى الاقتصاد العالمى فالسياحة من منظور اقتصادى هى قطاع انتاجى يلعب دورا مهما فى زيادة الدخل القومى وتحسين ميزان المدفوعات ومصدرا للعملات الاجنبية وفرصة لتشغيل الايدى العاملة.

وقال رشوان إنه لتحقيق برامج التنمية تم اطلاق مصطلح السياحة المستدامة وعلى الصعيد البيئى تعتبر السياحة عاملا جاذبا للسياح لاشباع رغباتهم من حيث زيارة الاماكن الطبيعية المختلفة والتعرف على تضاريسها بالاضافة الى زيارة المجتمعات المحلية للتعرف على عاداتها وتقاليدها.

أضاف رشوان أن المدن التراثية هى المدن التى تتضمن ما تركه السابقون من موروثات فكرية وحضارية وثقافية وهى ملك للانسانية كلها ويتوجب الحفاظ عليها. وأشار رشوان الى أنه تحقيقا لاهداف التنمية المستدامة يناقش المنتدى الاهداف ذات الصلة بتمكين الشباب وخلق فرص العمل المختلفة واللائقة وقضايا المياه فى الوطن العربى وبناء الاقتصاد المعرفى لدى الشباب.

يشار إلى أن الحضور تضمن: الدكتور مجدى علام رئيس الاتحاد العربى للشباب والبيئة ، علاء الدسوقى مدير عام البرامج الثقافية بوزارة الشباب والرياضة ، الدكتورة جيهان البيومى عضو لجنة التعليم بمجلس النواب ويحيى عبدالرشيد رئيس شركة مياه اسوان ، الدكتور ايهاب عبدالعزيز ممثل اليونيسف، محمد حمودة ممثل جامعة الدول العربية وخبراء المنظمات والهيئات العربية والاقليمية المعنية.