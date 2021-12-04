"الصرف الصحى" بالإسكندرية ترفع حالة الطوارئ بسبب نوة قاسم

الإسكندرية جاكلين منير

أعلن اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، اليوم السبت، رفع حالة الطوارئ بالشركة استعدادا لهطول الأمطار، طبقا لبيان توقعات هيئة الأرصاد الجوية.

ومن المتوقع أن يشهد اليوم السبت نشاطا للرياح تكون مثيرة للأتربة، حيث تصل سرعة الرياح من (25-30 كم / ساعة) والبحر يكون معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج من 1.5 - 2.5 متر مع فرص لسقوط الأمطار الخفيفة مساء اليوم.

ويشهد غداً الأحد نشاطا للرياح مثيرة للأتربة حيث تصل سرعتها (45 - 55 متر/ ساعة) وتؤدى إلى إضطراب الملاحة البحرية والبحر يكون مضطرب جداً وإرتفاع الموج 2.5 - 3.5 متر ويصاحب ذلك أمطار متوسطة الشدة على فترات متقطعة.

وتم رفع درجات الاستعداد و انتشار السيارات و البدلات لحين انتهاء حالة عدم الاستقرار ،مع استمرار اعمال التطهير للشنايش و المطابق و تفريغ بيارات محطات الرفع، متابعة مناسيب المصارف على مدار الساعة .

وشدد نافع على استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقى شكاوى المواطنين للعمل على حلها فورا.

وعلى تواجد رؤساء القطاعات ومديرى العموم فى مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أى مشاكل بالشبكات. واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أى شكاوى.

وأكد على التنسيق الكامل مع محافظة الإسكندرية والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة من أجل ألا يضار أى مواطن سكندري.

فيما أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة غداً الأحد الموافق 5 ديسمبر 2021 بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية ( طلاب ومعلمون ) بنطاق المحافظة. وذلك نظراً لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتى تشير إلى تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، وحفاظاً على أمن وسلامة أبناؤنا الطلاب ،ويستثنى من ذلك، القيادات، وأطقم العمل والنوباتجيات، وفق الاحتياجات التى يحددها مديروا الإدارات التعليمية.

ويأتى ذلك فى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاطا على سلامة المواطنين.