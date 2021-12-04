السكرتير العام يقود حملة مفاجئة على المقاهى لمتابعة الإجراءات الاحترازية بقنا

قنا: صابر سعيد

قاد المهندس نبيل الطيبي، السكرتير العام لمحافظة قنا، حملة مفاجئة على المقاهي والكافتيريات للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية التي أقرها مجلس الوزراء من نسبة الإشغال، والتباعد الاجتماعي، وعدم تقديم الشيشة، فضلا عن ارتداء الكمامة وتوفير أدوات ورقية تستخدم لمرة واحدة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وشدد السكرتير العام، على اصحاب المقاهي بضرورة الالتزام بتلك الإجراءات، مؤكدا أنه تم تشكيل لجان للمرور المفاجئ على المنشآت التي تقدم خدمات للمواطنين، وعلى رأسها المقاهي والكافيتريات والمطاعم وما يماثلها من محال تقديم المأكولات والمشروبات؛ للمتابعة الدقيقة والوقوف على مدى الالتزام بتطبيق الإجراءات.

وناشد " الطيبي" أصحاب المقاهي بالاهتمام بتطبيق الإجراءات الاحترازية حفاظا على سلامة الجميع، لافتا إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات رادعة ضد المخالفين وغلق المنشأة.