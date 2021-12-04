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الأرصاد تتوقع سقوط أمطار متوسطة على الإسكندرية غدا الأحد

السبت، 04 ديسمبر 2021 10:56 م
الأرصاد تتوقع سقوط أمطار متوسطة على الإسكندرية غدا الأحد محمود شاهين
كتب محمد شرقاوى

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قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن ارتفاعات الأمواج تتراوح ما بين 3 إلى 3.5 متر غدا الأحد في محافظة الإسكندرية.
 
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، إن فرص الأمطار متوسطة في الإسكندرية غدا الأحد وأقل من النوة السابقة.
 
وكشف الدكتور محمد شاهين أن الأجواء التي تشهدها الإسكندرية غدا الأحد هي طبيعة كما يحدث في نفس الفترة من كل عام، موضحا أن الأمطار تكون متقطعة على مدار يوم الأحد، مع سقوط الأمطار بشكل خفيفة ثم تهدأ الأمطار يوم الثلاثاء لتعاود السقوط يوم الأربعاء بشكل متوسط.
 
وذكر محمود شاهين أنه لم يتم التحذير من سقوط أمطار شديدة على الإسكندرية، موضحا أن ارتفاع الأمواج في الإسكندرية أمر طبيعي بواقع 4 أمتار في الشتاء، نافيا وجود أعاصير أو تسوماني في الإسكندرية.
 
واستطرد مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، أن اختلاف الكتل الهوائية يؤدى إلى نشاط للرياح على ساحل البحر المتوسط، وفي الأعوام السابقة ارتفعت الأمواج في الاسكندرية إلى 10 أمتار.

الارصاد الجوية

الاسكندرية

امطار

حالة الطقس

محمود شاهين

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