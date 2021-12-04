"احميها أنت".. قومى المرأة ببنى سويف ينظم لقاءات تدريبية للشباب بدءا من غد

بنى سويف هانى فتحى

ينظم فرع المجلس القومى للمرأة ببنى سويف لقاءات تدريبية للشباب من الذكور تحت عنوان " احميها انت" ، ضمن خطة الــ 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة التى ينفذها فرع المجلس لرفع الوعى المجتمعى بحقوق المرأة، تحت رعاية المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم.

وذلك فى إطار تنفيذ إستراتيجية مصر 2030 التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي،بهدف وضع الآليات الداعمة والأنشطة التى تعزًز دور المرأة فى المجتمع ومشاركتها الإيجابية فى عملية التنمية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

أوضحت نرمين محمود مقررة فرع المجلس بالمحافظة، أنه سيتم عقد لقاءات تدريبية للشباب من الذكور فقط، وذلك على مدار 4 أيام اعتبارا من الأحد 5 ديسمبر وحتى الأربعاء 8 من نفس الشهر، وذلك فى عدد من قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركزى ناصر وببا ، وبالتعاون مع مديريتى الشباب والرياضة والأوقاف وبالتنسيق مع الوحدات المحلية.

وأضافت مقررة فرع المجلس ، أنه سيتم عقد اللقاءات بمراكز شباب قرى ( دلاص ، بهنبشين ، سدس ، صفط راشين ) ، بمشاركة 50 شاب فى اللقاء الواحد فى الفئة العمرية من 15 إلى 35 سنة ، وذلك لتبنى رسائل لمناهضة العنف والتمييز السلبى ضد المرأة ، ويحاضر فى اللقاء خبراء فى التنمية البشرية ورجال دين" إسلامى ومسيحي" ممن تم تدريبهم على رسائل الحملة، وبعض القيادات الطبيعية والتنفيذية بكل قرية.

ويدير اللقاءات مسؤولو فرع المجلس،والذى يبدأ بجلسة افتتاحية لشرح أهداف اللقاء وجلسة تفاعلية لتوضيح بعض المفاهيم المتعلقة بموضوعات الرجولة والذكورية وتبادل الاحترام بين الجنسين ، ثم جلسة أولى تتناول الأعراف الاجتماعية والتقاليد الموروثة ،وتمرين ذهنى على التركيز والانتباه ، فيما تتناول الجلسة الثانية الأضرار النفسية والصحية لختان الإناث، بينما تناقش الجلسة الثالثة رأى الدين فى ختان الإناث وكونه عادة وممارسة ضارة ، ثم نموذج محاكاة لحوار بين الأم والأب والطبيب" المقتنعين بختان الإناث" حيث يقوم الشاب بشرح آثار الختان على أخته، فى حين تشمل الجلسة الرابعة عمل محاكاة لمحاكمة جنائية يقوم فيها القاضى بالحكم على أب وطبيب قاما بعملية ختان وشخص روًج لها.