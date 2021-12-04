اليوم السابع
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السبت، 04 ديسمبر 2021 05:18 م
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إحالة العاملين بـ 4 مراكز شباب بالقليوبية للتحقيق لتغيبهم عن العمل وغلق المقرات

السبت، 04 ديسمبر 2021 03:40 م
إحالة العاملين بـ 4 مراكز شباب بالقليوبية للتحقيق لتغيبهم عن العمل وغلق المقرات الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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أجرى الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، جولة مفاجئة لعدد من مراكز الشباب على مستوى المحافظة، وذلك في إطار المتابعة الميدانية لمراكز الشباب على مستوى المحافظة، بدأها بمتابعة عملية إنشاء حمام السباحة بنظام حق الانتفاع bot في مركز شباب سنديون التابع لادارة شباب قليوب، حيث وجه الصبروط بضرورة وضع لوحة توضيحية للمشروع تشمل ماكيت بصورة كاملة لنتيجة المتوقعة من حمام السباحة ونسبة الإنجاز بها.

كما شملت المتابعة أيضا زيارة مفاجئة لمركز شباب مدينة قها التابع لإدارة شباب طوخ، والتي شملت متابعة صالة أفراح مفتوحة وحمام سباحة بنظام حق الانتفاخ bot، وأكد الصبروط أن نسبة إنجاز العمل في مركز شباب قها تصل إلى 70 %.

وفي مركز شباب ترسا تابع الصبروط عملية إنشاء المبنى الإداري للمركز في مراحله النهائية والذي يتم تسليمه من الشركة المنفذة في خلال شهر من قبل وزارة الشباب والرياضة، حيث أكد على أن العمل بالمبنى الإداري بشكل جاد وفعال تصل نسبة الإنجاز فيه إلى 90%.

وفي جولته الميدانية تبين غلق مراكز شباب كفر العمار والصفا وإمياي التابعين لإدارة شباب طوخ وغياب العاملين، وكذلك تغيب العاملين عن مركز شباب العمار بينما تمت متابعة لجنة تلقى لقاح كورونا أثناء عملها داخل المركز، كما شملت المتابعة مركز شباب كفر النخلة بطوخ والذي وجد مفتوحا ويمارس نشاطه في ظل التزام العاملين. وقد أمر الصبروط بإحالة العاملين المتغيبين بالمراكز المغلقة للشؤون القانونية للتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.


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