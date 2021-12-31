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الجمعة، 31 ديسمبر 2021 05:00 ص
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10 تحذيرات للسائقين أثناء هطول الأمطار بالطرق تجنبا لوقوع الحوادث

الجمعة، 31 ديسمبر 2021 05:00 ص
10 تحذيرات للسائقين أثناء هطول الأمطار بالطرق تجنبا لوقوع الحوادث أمطار - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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نشرت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء مؤمن سعيد مساعد الوزير للمرور، مجموعة من التحذيرات والوصايا لقائدى السيارات أعلى الطرق، لمنع وقوع الحوادث المرورية أثناء هطول الأمطار، ومن تلك الوصايا:

1- يجب السير بسرعات منخفضة نظرا لنقص معامل الاحتكاك للطريق مع إطارات السيارة، نتيجة مياه الأمطار.

2- التحكم فى عجلة القيادة للسيارات جيدا، لأن سطح الطريق قد يكون زلقا.

3- يجب مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك حتى تتمكن من الوقوف بأمان.

4- تفادى الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على جهاز الفرامل للسيارة حتى لا تنزلق السيارة فى أى اتجاه.

5- يجب استخدام الإشارات الدالة على الانحراف فى الوقت المناسب، لتأمين مسارك ومسار الآخرين.

6- عدم الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز.

7- تجنب السير عكس الاتجاه أو توجه السيارات للدورانات غير الشرعية منعا لوقوع الحوادث.

8- ترك مسافة الأمان الواجبة بين سيارتك والآخرين بحيث لا تقل عن 4 أمتار لكل 10 كم فى السرعة من "40 - 50 مترا" بسرعة 100 كم.

9- تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية.

10- تجنب السرعات الجنونية أثناء القيادة على الطرق.


إدارة المرور

تحذيرات المرور

هطول الامطار

الطرق السريعة

اخبار عاجلة

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اليوم السابع بلس

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