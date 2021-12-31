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10 أهداف لقانون العمل الجديد قبل مناقشته فى مجلس الشيوخ

الجمعة، 31 ديسمبر 2021 02:59 ص
10 أهداف لقانون العمل الجديد قبل مناقشته فى مجلس الشيوخ مجلس الشيوخ - أرشيفية
كتبت نور على

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يناقش مجلس الشيوخ خلال جلساته العامة يومى الأحد والاثنين المقبلين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب بإصدار قانون العمل. 

وأشارت اللجنة إلى أن مشروع القانون جاء ليحقق عددا من الأهداف، وهى كالتالى:

1- معالجة السلبيات التي أسفر عنها التطبيق العملي لقانون العمل الحالى رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته، والتي وصلت حد الاختلال في التوازن بين مصالح طرفي العمليةالإنتاجية.
 
2- تحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل.
 
3- إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي وتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته.
 
4- وضع تنظيم قانوني منضبط ودقيق لمزاولة عمليات التدريب والاهتمام به كأساس للتقدم.
 
5- مسايرة التطور والحداثة في ميدان العمل لتتواءم مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي مرت بها مصر في الفترة الأخيرة.
 
6- تطوير وسائل حل النزاعات العمالية الجماعية بالطرق الودية لتتناسب مع التطور في مستويات وأشكال تلك النزاعات.
 
7- وضع نظام قضائی متخصص للفصل في الدعاوى العمالية لمعالجة البطء في إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة بما يحقق استقرار منظومة العمل والعلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال.
 
8- التنسيق بين قانون العمل الجديد وقوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات والطفل.
 
9- معالجة الطعون بعدم دستورية عدد من مواد قانون العمل الحالي، والتي صدر في حق بعضها أحكام بعدم الدستورية والبعض الآخر ما زال ينظر.
 
10- الالتزام بمعايير العمل الدولية والاتفاقيات التى صدقت مصر عليها.

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العمل

اليوم السابع بلس

مجلس النواب

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