وكيل "أوقاف الإسكندرية" يجتمع بالأئمة للتأكيد على عدم السماح لاستغلال المنابر

الإسكندرية أسماء على بدر

التقى اليوم الشيخ سلامة عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية ، بمديري الإدارات الفرعية وقيادات الدعوة، وأكد عدد من النقاط الهامة وهى أن الملحقات التابعة للأوقاف بالمساجد وغيرها هي أصول وأملاك الدولة ولا يسمح لأحد بالتفريط فيها أو الاهمال في تقنين الوضع بها.

كما أكد على دقة تحرير المستحقات المالية لجميع الموظفين بمختلف مسمياتهم بحيث لا يصرف أي مبالغ مالية بدون وجه حق حفاظا على المال العام ، المنابر بالمساحد خط أحمر لا يسمح لأحد مهما كان بصعود المنبر أو استغلال المحراب تحت أي مسمى من المسميات إلا إذا كان مصرح له وتطبق عليه التعليمات مع التاكيد على الالتزام بموضوع خطبة الجمعة والوقت المحدد.

كما طالب الالتزام بضوابط استعمال مكبرات الصوت الخارجية والداخلية والالتزام بكافة الاجراءات الاحترازيه وفق التعليمات وحال وجود مخالفة يتحمل الجميع المسئولية أمام كافة الجهات وعدم السماح بالمساس بأى مسجد أو زاوية تحت أى مسمى من المسميات الا بعد اتخاذ كافة الاجراءات الادارية والقانونية حفاظا على المال العام وحقوق الأوقاف.

وطالب بعدم السماح بوضع صناديق تحت أي مسمى مع عدم قبول التبرعات النقدية تماما وتنفيذ توجيهات الوزارة بخصوص التبرعات العينية والاهتمام بملف محو الأمية وعمل اجتماع مع الأئمة و خطباء المكافاة والتنسيق مع إدارة محو الأمية والإدارة التعليمية لفتح فصول في المدارس في الموعد الذي لا يتعارض مع عمل الإمام وذلك لعرض ما تم انجازه على اللجنة الإشرافية العليا بالمحافظة وفق ضوابط العمل.

وأختتم الشيخ سلامة حديثه بتوجه الشكر للشعب السكندري متمنيا منهم التعاون والترابط والمساعدة في الحفاظ على بيوت الله عز وجل، سائلا المولى تبارك وتعالى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه.