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وزارة الطيران: انتظام الحركة الجوية بالمطارات المصرية ومتابعة حالة الطقس

الجمعة، 31 ديسمبر 2021 03:18 م
وزارة الطيران: انتظام الحركة الجوية بالمطارات المصرية ومتابعة حالة الطقس وزارة الطيران المدنى
كتب محمود عبد الغنى

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شهد مطار القاهرة والمطارات المصرية اليوم، انتظاما في الحركة الجوية والتى تسير بشكل طبيعى ومنتظم - حتى الآن - وذلك فى ضوء ما تشهده البلاد من موجة طقس غير مستقرة، حيث تتابع غرفة العمليات المركزية التى وجه الطيار محمد منار وزير الطيران بتشكيلها بالتنسيق بين سلطة الطيران المدني ومركز العمليات المتكامل بمصر للطيران والمطارات وهيئة الأرصاد الجوية لمتابعة وتطورات الأحوال الجوية أولا بأول على مدار 24 ساعة.
 
وأكدت وزارة الطيران في بيان لها، أنه قد تم رفع درجة الاستعداد القصوى بمطار القاهرة ومختلف المطارات المصرية لمتابعة مستجدات حالة الطقس وتوفير فرق الطوارئ والمعدات اللازمة لمواجهة سقوط الأمطار فى مواقع العمل المختلفة وكذلك توافر أعداد كافية من أجهزة سحب المياه وتوزيعها فى المسارات المخصصة لها  .
 
 

مطار القاهرة

وزارة الطيران

حالة الطقس

المطارات المصرية

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