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نظر استئناف "دجال بولاق الدكرور" على حبسه سنة بتهمة النصب غدا

الجمعة، 31 ديسمبر 2021 11:30 م
نظر استئناف "دجال بولاق الدكرور" على حبسه سنة بتهمة النصب غدا محكمة_أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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تنظر محكمة جنح مستأنف جنوب الجيزة غدا السبت، استئناف المشعوز المعروف إعلاميًا بـ"دجال بولاق" على حكم حبسه سنة، لاتهامه بالنصب والاحتيال على أحد الضحايا والاستيلاء على أمواله.

 

 وكانت الأجهزة الأمنية ضبطت (شخصا بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة)، وبحوزته (مجموعة من المضبوطات والمستلزمات التى تؤكد ممارسته لذلك النشاط المؤثم- شهادات مزورة منسوبة لإحدى أكاديميات الطب التكميلى – هاتف محمول - مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامي).

 

وتم ضبط فيديوهات توثق جرائمه، حيث اعترف المتهم بنصبه على المواطنين بزعم علاج المرضى دون حاجة لطبيب، وأقنع الزبائن بقدرته على جلب الحبيب والرزق وفك المربوط وزواج العانس، واعترف بأنه جمع مبالغ مالية من نشاطه الإجرامى، وكان يخطط لجمع ثروات طائلة، والمتهم روج لنفسه عبر السوشيال ميديا.


نصب

احتيال

دجل

دجال بولاق

الحوادث

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