مياه الشرب بالبحر الأحمر تعلن أسماء الناجحين فى مسابقة وظائف الشركة

البحر الأحمر- عماد عرفة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بمحافظة البحر الأحمر، عن الأسماء الناجحة في مسابقة وظائف الشركة الأخيرة والمقرر لهم إجراء المقابلة الشخصية، حيث نشرت الشركة عبر صفحتها الرسمية اسماء الناجحين.

وأكدت الشركة في بيان لها أن بالاشارة الي اعلان وظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر رقم 2 لسنة 2020 ، فقد تقرر اجراء المقابلة الشخصية للناجحين في الاختبارات التحريرية خلال الفترة من السبت الموافق 8 يناير الي الاثنين الموافق 10 يناير.

وأوضحت الشركة في بيانها أن يتم اختبار وظائف كيميائي وعامل تشغيل وحرفي وحارس أمن، يوم الاثنين في تمام الساعه التاسعه صباحاً بمقر محطة اليسر لتحلية المياه.

كما يتم اجراء المقابلة الشخصية للناجحين في الاختبارات التحريرية يوم الأحد الموافق 9 يناير لوظيفة فني تشغيل مياه " الساعه التاسعه صباحاً بمقر محطة اليسر لتحلية المياه كذلك يتم اجراء المقابلة الشخصية للناجحين في الاختبارات التحريرية لوظائف فني صرف _ سائق درجة اولي _ سائق درجة ثانية، السبت 8 يناير الساعه الواحدة ظهراً بمقر محطة اليسر لتحلية المياه، وكذبك وظائف مهندس تشغيل صرف _ مهندس صيانه كهرباء _ مهندس صيانة ميكانيكا _ مهندس مشروعات، السبت 8 يناير الساعه التاسعه صباحاً بمقر محطة اليسر لتحلية المياه.