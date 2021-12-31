وقالت بوبوفا - لقناة (روسيا 24) التلفزيونية الإخبارية اليوم /الخميس/ - "سيصل متحور (أوميكرون) إلى روسيا، وهذا أمر لا مفر منه ولا جدوى من إيقاف هذا"، داعية إلى ضرورة التعامل مع متحور (أوميكرون) بطريقة معينة لكي لا يتحمل نظام الرعاية الصحية أعباء صعبة للغاية.



وأضافت:"هناك بالفعل نتائج دراسة لمنظمتين بحثيتين مستقلتين عن بعضهما البعض، تشير إلى أن المناعة بعد التطعيم بلقاح "سبوتنيك V" تكون كافية تماما للتصدي لانتشار سلالة "أوميكرون" الجديدة"، موضحة أن هذا مهم جدا لأنه يتم تلقيح الجزء الأكبر من سكان روسيا بهذا اللقاح.



وأشارت بوبوفا إلى أن جميع المرضى المصابين بسلالة "أوميكرون" المتحورة في جنوب أفريقيا هم أشخاص ليس لديهم مناعة، مُرجعة هذا الأمر إلى عدم تلقي الأغلبية الساحقة للقاح في هذا البلد.