موجز الاقتصاد اليوم الجمعة 31-12-2021.. ارتفاع أسعار الذهب 6 جنيهات

كتب هانى الحوتى

شهد اليوم الجمعة 31-12-2021، عددًا كبيرًا من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر بقيمة 6 جنيهات، ليتحرك الذهب عيار 21 من 789 جنيها إلى 795 جنيهًا للجرام خلال التداولات، وإعلان البنك المركزي المصري، موافقة مجلس الإدارة على المساهمة بمبلغ 61 مليون جنيه لسداد ديون الغارمات.

أسعار الذهب اليوم ترتفع 6 جنيهات وعيار 21 يسجل 795 جنيها للجرام ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر بقيمة 6 جنيهات، ليتحرك الذهب عيار 21 من 789 جنيها إلى 795 جنيهًا للجرام خلال التداولات، وذلك مع ارتفاع في سعر أونصة الذهب في البورصات العالمية إلى مستويات فوق 1819 دولار وقت صياغة هذه السطور. ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر بقيمة 6 جنيهات، ليتحرك الذهب عيار 21 من 789 جنيها إلى 795 جنيهًا للجرام خلال التداولات، وذلك مع ارتفاع في سعر أونصة الذهب في البورصات العالمية إلى مستويات فوق 1819 دولار وقت صياغة هذه السطور.

عيار 24 سجل 908.5 جنيهات

عيار 21 سجل 795 جنيها

عيار 18 سجل 681.5 جنيه

الجنيه الذهب 6360 جنيها

أونصة الذهب 1820 دولارا

البنك المركزى يساهم بـ61 مليون جنيه لسداد ديون الغارمات أعلن البنك المركزي المصري، موافقة مجلس الإدارة على المساهمة بمبلغ 61 مليون جنيه لسداد ديون الغارمات، وذلك في إطار الدور الرئيسي الذي يقوم به البنك المركزي نحو دعم مؤسسات الدولة والمساهمة المجتمعية والتخفيف عن كاهل المواطنين، وفي إطار تنفيذ التوجيه الرئاسي باتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من ظاهرة الغارمات وإطلاق مبادرة (سجون بلا غارمات) للعمل على عودة الغارمات لأسرهن والحفاظ على كيان الاسرة المصرية. أعلن البنك المركزي المصري، موافقة مجلس الإدارة على المساهمة بمبلغ 61 مليون جنيه لسداد ديون الغارمات، وذلك في إطار الدور الرئيسي الذي يقوم به البنك المركزي نحو دعم مؤسسات الدولة والمساهمة المجتمعية والتخفيف عن كاهل المواطنين، وفي إطار تنفيذ التوجيه الرئاسي باتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من ظاهرة الغارمات وإطلاق مبادرة (سجون بلا غارمات) للعمل على عودة الغارمات لأسرهن والحفاظ على كيان الاسرة المصرية.

جاء ذلك بعدما تواصل المستشار عمر مروان وزير العدل مع طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى، لحصر الأحكام النهائية الصادرة ضد الغارمات بجميع المحافظات خلال أعوام (2019-2020-2021)، حيث بلغ عددهن 729 غارمة صادر ضدهن أحكام نهائية بإجمالي عدد 1222 قضية في مختلف محافظات الجمهورية، ووافق مجلس إدارة البنك المركزي على المساهمة بنحو 61 مليون جنيه لسداد ديون الغارمات في القضايا المذكورة.

الإسكان: تلقى 2272 طلب تخصيص لـ480 قطعة أرض بمساحة 5700 فدان استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنجازات قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خلال عام 2021، لافتاً إلى أن القطاع يُعد حجر الزاوية والموجه الرئيس للتخطيط لإقامة المشروعات، وتحديد برامج التنمية العمرانية بالمدن الجديدة. استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنجازات قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خلال عام 2021، لافتاً إلى أن القطاع يُعد حجر الزاوية والموجه الرئيس للتخطيط لإقامة المشروعات، وتحديد برامج التنمية العمرانية بالمدن الجديدة.

وقال معاون وزير الإسكان، فى بيان صحفى، اليوم الجمعة، إنه فى إطار دعم وجذب الاستثمارات بالمدن الجديدة، فقد ساهم قطاع التخطيط والمشروعات خلال عام 2021، في ورود 2272 طلب تخصيص لـ 480 قطعة أرض بأنشطة متنوعة بمساحة إجمالية حوالى 5700 فدان، مشيراً إلى أن نسبة 26% من تلك الأراضي سيتم سداد قيمتها بالدولار الأمريكى تحويلاً من الخارج.