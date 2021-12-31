مطار الغردقة يستقبل العام الجديد بتعليق الزينة وأشجار الميلاد.. صور

البحر الأحمر- عماد عرفة

استعدت إدارة مطار الغردقة الدولى، لاستقبال العام الجديد بتعليق الزينة وأشجار الميلاد في كل أركان المطار لإدخال البهجة علي الوافدين من الركاب وخاصة من السياح الذين حرصوا على الاحتفال برأس السنة بالغردقة.

كان استقبل مطار الغردقة الدولي، أمس الخميس، 83 رحلة طيران تقل على متنها قرابة 8 ألف سائح على مدار اليوم، وتصل الرحلات من مختلف المطارات الروسية والأوروبية والأوكرانية والبيلاروسية، وغيرها من المطارات العالمية المختلفة.

وضمن رحلات اليوم استقبل مطار الغردقة 25 رحلة طيران روسية من المطارات الروسية المختلفة تقل على متنها قرابة 4 آلاف سائح روسي الجنسية، ضمن قرابة 180 رحلة روسية أسبوعية تصل للغردقة.

وتطبق الجهات المختصة داخل المطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بدقة شديدة بداية من وصول الركاب لأرض المهبط وصولا إلى الفنادق السياحية المختلفة، حيث يجرى تعقيم الحقائب ومرور الركاب على الكاميرات الحرارية، والتأكد من تحليل الـpcr.



بابا نويل بصالات المطار



جانب من زينة العام الجديد بالمطار



زينة عام 2022



شجرة الميلاد داخل المطار



مطار الغردقة يتزين للعام الحديد