مصرع مسن فى حريق منزل مكون من طابقين بالإسماعيلية

الإسماعيلية – السيد فلاح

لقى مسن مصرعه في حريق منزل مكون من طابقين اليوم، بعد أن تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الإسماعيلية، من السيطرة على حريق نشب فى منزل بالقصاصين الجديدة بالإسماعيلية، وتفحمت جثة المجنى عليه عبد الله عبده عبد الله، 70 عامًا، وتم نقل الجثة على مشرحة مستشفى القصاصين الجديدة.

تلقى اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من الشبكة الوطنية بمحافظه الإسماعيلية يفيد السيطرة على حريق نشب فى منزل مكون من طابقين ومصرع رجل مسن، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، وقامت بالدفع بسيارات إطفاء والتمكن من السيطرة على الحريق.

كما دفع مرفق الإسعاف بمحافظة الإسماعيلية بسيارتين إسعاف لموقع الحادث، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولى التحقيقات وحصر تلفيات الحريق.