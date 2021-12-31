مصانع التحف المقلدة بالأقصر.. هنا يتوافد سياح العالم لشراء الهدايا في رأس السنة

الأقصر – أحمد مرعى

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا من جبل القرنة بالبر الغربي في الأقصر، رصد خلاله توافد الأفواج السياحية على مصانع التحف الفرعونية المقلدة التى تصنع بأيادي نجوم الحرف اليدوية المهرة بالأقصر، لشراء الهدايا لاصدقاؤهم واقاربهم حول العالم.

ورصد اليوم السابع الأفواج السياحية خلال توافدهم على مصانع التحف المقلدة والالباستر لشراء الهدايا والتحف المتنوعة الاحجام من داخل تلك المصانع والورش التى يقوم فيها المصريين بصناعتها يدويا.

ويقول أحمد العترة صاحب مصنع وورشة تحف فرعونية مقلدة بالبر الغربي بالاقصر، أنه في تلك المناسبات وفي ليلة رأس السنة يتم تجهيز المعروضات بأسعار متنوعة لتفي كافة احتياجات الضيوف الأجانب والمصريين في تلك الأعياد.

ويضيف صاحب الورشة والمصنع لليوم السابع، أن التحف المقلدة تخرج هاند ميد بأشكال وأحجام مختلفة، وتمثل لوحات عليها رسومات وكتابات هيروغليفية وتماثيل لملوك الفراعنة واهرام وجعران متنوع الحجم بأسعار مختلفة.