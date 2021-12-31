اليوم السابع
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مشروب دافئ قد يقلل من خطر إصابتك بارتفاع ضغط الدم

الجمعة، 31 ديسمبر 2021 06:00 ص
مشروب دافئ قد يقلل من خطر إصابتك بارتفاع ضغط الدم مشروب قد يقلل ارتفاع ضغط الدم
كتبت فاطمة خليل

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كشفت دراسة جديدة أن تناول ما لا يقل عن نصف كوب من الشاي الأخضر أو ​​الشاي الصيني الأسود يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم بنحو 50%، علاوة على ذلك، فإن أولئك الذين شربوا أكثر من كوبين من الشاي يوميًا شهدوا انخفاضًا في خطر الإصابة بهذه الحالة بنسبة 65%، بحسب ما ذكر موقع "دايلي إكسبريس".

وكتب الباحث يو تشينج، من كلية الطب بجامعة تشينج كونج في تايوان أن "هناك ارتباطا بين شرب الشاي وخفض ضغط الدم"، موضحاً أن الأشخاص الذين يتناولون الشاى بشكل معتاد ومعتدل، مثل 120 مل / يوم أو أكثر، يمكن أن يقللوا بشكل كبير من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

النتائج، مأخوذة من عينة من 1507 من الرجال والنساء الصينيين الذين يعيشون في تايوان وليس لديهم تاريخ سابق لارتفاع ضغط الدم.

نظر البحث على وجه التحديد إلى الأشخاص الذين تناولوا الشاي الأخضر وشاي أولونج وهو نوع من الشاي الصينى بشكل منتظم.ويحتوى الشاي على مركبات الفلافونول ، بما في ذلك الكاتشين - وهو نوع فريد من مضادات الأكسدة.

يوجد المركب في مجموعة متنوعة من الأطعمة بما في ذلك الفواكه والخضراوات والشوكولاتة والشاي.

تُنسب الصفات المضادة للالتهابات لشاي أولونج الصيني على نطاق واسع إلى الكاتيكين والثيافلافين والثياسينسين، التي يحتوى عليها الشاي أيضاً.

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ارتفاع ضغط الدم

الشاى الاخضر

علاج ارتفاع ضغط الدم

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