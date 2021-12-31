مركز المنارة الأسقفية ينظم حفل رأس السنة للأطفال ذوى الإعاقة.. صور

كتب ـ محمد الأحمدى

نظمت مدرسة المنارة للأطفال ذوى الإعاقة بمنوف - التابعة للكنيسة الأسقفية حفلة بمناسبة رأس السنة الميلادية بحضور 33 طفلا و11 معلمة.

ومن جانبها، قالت جانيت شمعى مديرة المركز: تنوعت فقرات الحفل بين ترفيهية والتوعوية عن مخاطر الطعام الضار وغير الصحى عن طريق تقديم معلومات مبسطة للأطفال بواسطة مسرح العرائس بالإضافة للمسابقات الترفيهية وتوزيع الهدايا على الأطفال.

وتعمل مدرسة المنارة للأطفال ذوى الإعاقة بمنوف على تقديم برامج تربوية بمدينة منوف وما حولها لتحسين مهاراتهم الأكاديمية والاجتماعية والشخصية إلى جانب تقديم الدعم لأولياء أمورهم.

ويعتبر مركز المنارة لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة هو مركز تابع لمؤسسة الرعاية الأسقفية للخدمات الاجتماعية (الابيسكوكير) وهى الذراع التنموى للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية فى مصر وتدير المؤسسة مراكز و مؤسسات التنمية و الخدمات الاجتماعية التابعة للكنيسة الاسقفية فى مصر.

وفى العام 2003 م تم تسجيل المؤسسة بشكل رسمى بوزارة التضامن الاجتماعى لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة وتقديم خدمات تأهيل وتعليم لهم بعدما لاحظت الكنيسة نقص هذه الخدمات في مدينة منوف بمحافظة المنوفية.