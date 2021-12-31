محافظ بني سويف يتابع مع رؤساء المدن تنفيذ خطة الاستعداد لمواجهة أية طوارئ

بنى سويف هانى فتحى

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف اليوم الجمعة، جهود الوحدات المحلية والأجهزة المعنية في تنفيذ خطة الاستعداد لأية طوارئ تسبب فيها حالة عدم استقرار الطقس ، خاصة في ضوء ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية عن تعرض البلاد لموجة من التغير في الأحوال الجوية اعتباراً من غدا الخميس 30 ديسمبر وحتى الثلاثاء 5 يناير 2022 ، وما يصاحبها انخفاض من درجات الحرارة وسقوط أمطار ووجود نشاط للرياح على بعض المناطق بمحافظات شمال وجنوب الصعيد.

شدد المحافظ على ضرورة استمرار متابعة تطبيق كافة التدابير بكافة أرجاء المحافظة وخاصة المناطق والشوارع الحيوية ومحور عدلي منصور وكوبرى شرق النيل وكورنيش النيل، وأماكن التجمعات، مشددا على تمركز المعدات والأفراد في نقاط ثابتة مع تكثيف المتابعة والجولات الميدانية للمرور على الأماكن التي قد تمثل مواقع لتجمع المياه والأمطار، ومتابعة مخرات السيول بدائرة المحافظة، وتفعيل غرف العمليات وجاهزية المعدات وفرق الطوارئ بالمديريات والوحدات المحلية لمواجهة أية أحداث تنتج عن موجة تقلبات الطقس ومراجعة أعمدة الإنارة وإبلاغ غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة بمستجدات الوضع على أرقام غرفة العمليات.

وشدد المحافظ على رؤساء المناطق ومسئولي شركة الكهرباء بمراجعة أعمدة الإنارة والتأكد من إغلاق فتحات صيانة الأعمدة وعدم وجود كابلات أو أسلاك مكشوفة حرصًا على حياة المواطنين ، مؤكدا على ضرورة الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ والتواجد بشوارع المدن والميادين الرئيسية ، لمواجهة أي طارئ من خلال التنسيق مع الجهات المعنية ، وتنفيذ خطة المحافظة لتوزيع الشفاطات والبدالات بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكباري والأنفاق، لشفط أي تراكمات إن وجدت حتى لا تؤثر على انتظام الحركة المرورية.

ووجه المحافظ باستمرار مراجعة خطة استعدادات شركة مياه الشرب والصرف الصحي والمتضمنة جاهزية جميع محطات الصرف الصحي والتأكد من كفاءة العمل بها وبكامل طاقتها للتعامل مع المواقف الطارئة، مع استمرار أعمال تطهير مطابق وشبكات الصرف الصحي للمناطق المخدومة بالصرف الصحي، فضلا عن جاهزية سيارات الكسح وشفط المياه من المناطق أو الأماكن التي يمكن أن تشهد تجمعات للمياه بالتنسيق مع فرق الطوارئ المتصلة بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والمديريات للمساهمة والتدخل في تصريف المياه حال سقوط أمطار.

وكلف المحافظ بضمان الربط المستمر بين غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وغرف العمليات التابعة للجهات المختلفة و، لتلقي بلاغات المواطنين عن تراكمات مياه الأمطار لسرعة التعامل معها، وضمان الاستجابة السريعة لأية بلاغات أو شكاوى بأماكن تجمع وتمركز المياه للتعامل الفوري معها.

وفي هذا السياق قام رئيس مدينة بني سويف المحاسب هاني الجويلي بالمرور على شنايش المطر وتفقد شوارع المدينة ومخرات السيول ومتابعة جاهزية المعدات والافراد والاستعداد التام لمواجهة آثار الطقس السيئ أو أى أحداث طارئة وتخصيص رقم واتس آب لإستقبال شكاوى المواطنين لسرعة التدخل للسريع ، وفور الإبلاغ عن وجود عمود إنارة به ماس كهربائي بقرية باروط تم التوجه على الفور بسيارة الكهرباء وتم حل المشكلة وتم التعامل مع العطل واصلاحه ، وتم اصلاح عطل بمحول كهرباء بجوار عملية المياه بقرية بلفيا وجارى المتابعة.

وتابع ناصر سيف النصر رئيس مركز ومدينة سمسطا ما قامت به غرفة العمليات بديوان الوحدة المحلية بالتنسيق مع شركة المياه لرفع حالة الاستعداد وتمركز نقطة ثابتة بشارع 26 يوليو للتدخل السريع حال سقوط أمطار، وذلك في ظل عدم استقرار الأحوال الجوية، ومن جانب آخر تم التنسيق مع شركة الكهرباء للتأكد من تأمين جميع أعمدة الكهرباء والمحولات بالإضافة إلى تواجد فرق الطوارئ والتدخل السريع في حالة أي أحداث طارئة.