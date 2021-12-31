محافظ القاهرة يوجه بفتح بالوعات الأمطار ونشر شفاطات لمواجهة تجمعات المياه

كتب ـ سيد الخلفاوى

يتفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة الآن أحياء المنطقة الشرقية يرافقه نائب المحافظ للمنطقة الشرقية ورئيس شركة الصرف الصحى .

ووجه محافظ القاهرة بفتح جميع بالوعات الأمطار ونشر شفاطات المياه بجميع مطالع ومنازل الكبارى والاستجابة لشكاوى المواطنين من وجود تراكمات المياه وإزالتها على الفور.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أنه تم تخصيص الرقم الساخن 15496 لتلقى بلاغات المواطنين عن تراكمات مياه الأمطار لسرعة التعامل معها.

كما شدد المحافظ على ضرورة الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ والتواجد بشوارع العاصمة لمواجهة أي طارئ من خلال التنسيق بين الأحياء وشركة الصرف الصحى وهيئة النظافة والحماية المدنية والادارة العامة لمرور القاهرة وتنفيذ خطة المحافظة لتوزيع الشفاطات والبدالات والمواتير بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكبارى والأنفاق لشفط أى تراكمات إن وجدت حتى لاتؤثر على انتظام الحركة المرورية مع تمركزها مدعمة بفرق الطوارىء والتدخل السريع بجانب هذه النقاط .

وأضاف المحافظ، أنه تم ربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وغرف العمليات التابعة للجهات المختلفة لضمان الاستجابة السريعة لأى بلاغات او شكاوى بأماكن تجمع وتمركز المياه للتعامل الفورى معها .