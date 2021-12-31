اليوم السابع
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محافظ القاهرة يتابع جهود شفط مياه الأمطار بالمنطقة الشمالية.. صور

الجمعة، 31 ديسمبر 2021 02:49 م
محافظ القاهرة يتابع جهود شفط مياه الأمطار بالمنطقة الشمالية.. صور محافظ القاهرة يتفقد أعمال شفط مياه الأمطار بالمنطقة الشمالية
كتب ــ سيد الخلفاوى

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يتفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة الآن، أحياء المنطقة الشمالية وكورنيش النيل بروض الفرج، يرافقه نائب المحافظ للمنطقة الشمالية ورئيسى شركتى المياه والصرف الصحى ورئيس هيئة النظافة.
 
و أكد محافظ القاهرة، أنه يتابع الإجراءات التى اتخذتها جميع الأحياء وشركتى المياه والصرف الصحى وهيئة النظافة لتنفيذ الخطة الموضوعة للتعامل الفورى مع تجمعات الأمطار ، مشيراً إلى انتشار الشفاطات والبدالات بمطالع ومنازل الكباري فى كافة أحياء العاصمة .
 
وأشار محافظ القاهرة، إلى أنه تم وضع خطة بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة لعمل التحويلات المرورية اللازمة في حالة الحاجة لضمان السيولة المرورية بالشوارع .
 
وشدد محافظ القاهرة على كافة المسئولين التنفيذيين بالمحافظة بالتواجد ميدانيًا للتعامل السريع مع الشكاوى التى ترد من المواطنين بأماكن تجمع المياه وازالتها على الفور .
 
وكانت قد كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية،  تشير إلى استمرار السحب الممطرة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والدلتا وشمال الصعيد ومدن القناة ومناطق من السواحل الغربية (الإسكندرية) يصاحبها سقوط أمطار متوسطة الشدة تغزر أحيانا .
 
وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الجمعة رأس السنة الجديدة، ذروة حالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية،  ليسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء .
 
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